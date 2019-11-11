Виноваты крысы: спасатели вынесли из горящего дома потерявшего сознание человека

Другие находившиеся в доме люди смогли выйти сами. Пожар потушили за час. Спасатели нашли в комнате в зеркальном шкафу работающие датчики дыма, которые однако припозднились с тревогой. Чтобы датчик как можно раньше сообщил о пожаре, он должен быть прикреплен к потолку комнаты.