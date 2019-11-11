Пн, 11.11.2019
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  • Виноваты крысы: спасатели вынесли из горящего дома потерявшего сознание человека

Виноваты крысы: спасатели вынесли из горящего дома потерявшего сознание человека

Машина спасателей.

ФОТО: Kristjan Teedema

В субботу в 18:57 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Лепику, волость Камбья, горит жилой дом. Спасатели выяснили, что кухня жилого дома охвачена пламенем, откуда огонь распространился на второй этаж. Спасатели нашли в жилой комнате на первом этаже находяшегося без сознания пострадавшего, которого вынесли из дома и передали скорой помощи, пишет Tartu Postimees.

Другие находившиеся в доме люди смогли выйти сами. Пожар потушили за час. Спасатели нашли в комнате в зеркальном шкафу работающие датчики дыма, которые однако припозднились с тревогой. Чтобы датчик как можно раньше сообщил о пожаре, он должен быть прикреплен к потолку комнаты.

Датчик дыма обязателен для каждого владельца недвижимости с 2009 года. Ведущий производство инспектор Спасательного центра пояснил, что пожар начался с замыкания электропроводов. Причиной замыкания стали крысы, прогрызшие провода.

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