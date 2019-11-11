Воспользовался беспомощным состоянием? Мужчину подозревают в изнасиловании

Произошедший в минувшую пятницу в одном из раквереских увеселительных заведений инцидент привел к обвинению в изнасиловании, сообщает Virumaa Teataja.
Защищающий подозреваемого присяжный адвокат Свен Силлар сказал, что закон разделяет случаи изнасилования на две категории. Одна из них подразумевает между двумя людьми сексуальный акт, совершенный под угрозами или с применением насилия. Во вторую категорию входят случаи, когда используется беспомощное состояние жертвы, то есть потерпевшая сторона не понимала, что происходит.
По словам Силлара, подозрение касается второй категории. В то же время присяжный адвокат отметил, что речь не идет о применении какого-то специального одурманивающего вещества. Скорее наоборот. Доказательства, имеющиеся в распоряжении адвоката, например, аудиозапись, говорят о том, что предполагаемая потерпевшая сторона до того, как покинуть увеселительное заведение, была абсолютно адекватна. Также речь идет не о посторонних двух людях: молодой мужчина и женщина находятся друг у друга в друзьях в соцсетях.
Между ними был половой акт, но, по словам Силлара, дальнейшее поведение женщины непонятно. «До сих пор неясны мотивы девушки», - сказал присяжный адвокат, ссылая на переданное в полицию заявление.
Молодой человек был задержан и провел ночь в Раквереском отделении полиции. Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала, что все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовное производства.