Воспользовался беспомощным состоянием? Мужчину подозревают в изнасиловании

Защищающий подозреваемого присяжный адвокат Свен Силлар сказал, что закон разделяет случаи изнасилования на две категории. Одна из них подразумевает между двумя людьми сексуальный акт, совершенный под угрозами или с применением насилия. Во вторую категорию входят случаи, когда используется беспомощное состояние жертвы, то есть потерпевшая сторона не понимала, что происходит.

По словам Силлара, подозрение касается второй категории. В то же время присяжный адвокат отметил, что речь не идет о применении какого-то специального одурманивающего вещества. Скорее наоборот. Доказательства, имеющиеся в распоряжении адвоката, например, аудиозапись, говорят о том, что предполагаемая потерпевшая сторона до того, как покинуть увеселительное заведение, была абсолютно адекватна. Также речь идет не о посторонних двух людях: молодой мужчина и женщина находятся друг у друга в друзьях в соцсетях.

Между ними был половой акт, но, по словам Силлара, дальнейшее поведение женщины непонятно. «До сих пор неясны мотивы девушки», - сказал присяжный адвокат, ссылая на переданное в полицию заявление.