В понедельник в Октябрьском районном суде Петербурга историк Олег Соколов признался, что четыре раза выстрелил в свою аспирантку из обреза, а затем расчленил ее пилой и кухонным ножом.
В заседании ненадолго пришлось делать перерыв, так как Соколов начал громко рыдать.
Как передает «Фонтанка», когда судья спросила Соколова о причинах убийства он - вопреки попыткам адвоката остановить его - заявил: «При упоминании моих детей она начала беситься [...] Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...»
«Ваша честь, ну я не хотел, чтобы он этого говорил. Это все преждевременно», - заявил после этого адвокат Александр Почуев.
Адвокаты просили отправить Соколова под домашний арест, заявив, что негуманно держать историка вместе с рецидивистами и «на тюремной баланде», сообщила «Новая газета». Следователь потребовал заключения под стражу, так как подсудимый пытался уничтожить доказательства преступления.
63-летний Соколов был задержан в 9 ноября в центре Петербурга. Его вытащили из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были человеческие останки. Позднее в квартире историка нашли другие фрагменты тела.
Убитой оказалась выпускница СПбГУ, 24-летняя Анастасия Ещенко, с которой Соколов сожительствовал и вел исторические исследования.
Адвокат историка Александр Почуев сообщил, что его подзащитный оформил явку с повинной и на допросе дал признательные показания.
По данным источника Интерфакса, девушка была убита около двух часов ночи 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры.
При обыске в квартире помимо частей тела обнаружили ножовку, ножи, топор, а также обрез и почти полсотни патронов, рассказал собеседник агентства.
Телеканал 78.ru накануне вечером опубликовал видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых видно, как мужчина (предположительно, Соколов) выходит на пустынную ночную набережную и выбрасывает в реку какие-то предметы. На второй видеозаписи видно, как его вытаскивают из реки.
По информации российских СМИ, убитая Анастасия Ещенко была дочерью сотрудницы полиции с Кубани и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу. С Соколовым она начала встречаться несколько лет назад.
Брат убитой Сергей Ещенко рассказал телеканалу 5-tv.ru, что в ночь перед убийством Анастасия рассказывала ему об агрессии со стороны Соколова: по его словам, историк избил аспирантку, после чего она решила восстановиться в общежитии.
Как сообщает петербургское интернет-издание «Фотанка», адвокаты Соколова рассчитывают убедить следствие в том, что он застрелил Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью. В таком случае обвинение может быть переквалифицировано со 105-й статьи уголовного кодекса (убийство) на более мягкую 107-ю (убийство в состоянии аффекта), пишет издание.
В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован об убийстве. «Мотивы этого чудовищного преступления, причины и так далее будут установлены в ходе следствия, и потом уже можно будет говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому чудовищному акту безумия», - сказал Песков, добавив, что «все очень похоже на чистое сумасшествие».
Кто такой Олег Соколов
- Родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года - доцент кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ, автор программы курса по истории военного искусства.
- Специализируется на военной истории Франции и является основоположником военно-исторической реконструкции в России, награжден французским орденом Почетного легиона.
- Был членом научного совета при Российском военно-историческом обществе, которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский. В настоящее время информация о Соколове удалена с сайта РВИО.
- Входил в состав научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе. Институт лишил его должности после сообщений о жестоком убийстве в Петербурге.
- В 2008 году одна из студенток Соколова написала заявление в милицию, в котором утверждала, что историк избил ее на съемной квартире в Москве, однако дело так и не дошло до суда.
- в 2018 году у Соколова был конфликт с публицистом Евгением Понасенковым, который обвинил его в плагиате. Суд встал на сторону Соколова, не найдя в его работе плагиата. В то же время другой иск Понасенкова - о защите чести и достоинства из-за оскорблений со стороны Соколова - был удовлетворен.