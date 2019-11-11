Вернувшийся из США Ратас прокомментировал скандал с Ярвиком

Об этом возвратившийся из поездки в США Ратас сообщил в понедельник в коротком интервью ERR в Таллиннском аэропорту.

"Я сказал на прошлой неделе на инфочасе [в Рийгикогу], что министр сельской жизни должен дать ясные ответы, чтобы выйти из ситуации с недоверием. К сожалению, эта ситуация сместилась скорее в сторону ухудшения, чем улучшения", - сказал премьер-министр, добавив, что он постарается восстановить рабочий мир в коалиции.