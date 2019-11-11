Вернувшийся из США Ратас прокомментировал скандал с Ярвиком

Премьер-министр Юри Ратас назвал "ситуацию с недоверием" в вопросе о министре сельской жизни Марте Ярвике скорее ухудшившейся, чем улучшившейся за время зарубежного визита главы правительства, передает Rus.ERR.
Об этом возвратившийся из поездки в США Ратас сообщил в понедельник в коротком интервью ERR в Таллиннском аэропорту.
"Я сказал на прошлой неделе на инфочасе [в Рийгикогу], что министр сельской жизни должен дать ясные ответы, чтобы выйти из ситуации с недоверием. К сожалению, эта ситуация сместилась скорее в сторону ухудшения, чем улучшения", - сказал премьер-министр, добавив, что он постарается восстановить рабочий мир в коалиции.
На вопрос о том, будет ли совет коалиции, заседание которого состоится уже в понедельник, обсуждать вопрос об отставке Марта Ярвика с поста министра, Ратас ответил, что у него состоится встреча с Ярвиком.