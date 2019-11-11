«Адмирал Беллинсгаузен» успешно пересек экватор и приблизился к Бразилии

В субботу вечером по эстонскому времени яхта «Адмирал Беллинсгаузен» достигла экватора. На нашем судне было два члена экипажа, у которых был опыт пересечения экватора по морю – капитаны Меэлис Саарлайд и Тоонарт Ряэск. Тоонарту на сей раз пришлось играть роль морского бога Нептуна, в руках которого был большой деревянный ключ от экватора.

ФОТО: Maris Pruuli

Членам экипажа, впервые пересекающим экватор, пришлось вязать узлы, отвечать на каверзные вопросы Нептуна и капитана на морскую тему и сделать большой глоток крепкого алкоголя, смешанного с морской водой. Под килем никого протягивать не стали, как встарь, но в морскую воду пришлось окунуться всем. Состоялся ОКП - Обязательный Командный Плюх, которым команда поблагодарила Нептуна, бывшего до сих пор благосклонным к нам. Все пересекающие экватор получили шикарный диплом, нарисованный Эстонским морским музеем. Примерно через три дня яхта должна достичь берегов Бразилии.

Тийт Пруули, руководитель экспедиции

ФОТО: Maris Pruuli

Архипелаг Фернанду-ди-Норонья! Восемь дней в открытой Атлантике – и вот, наконец, показалась земля! От Островов Зеленого Мыса мы прошли 1202 морских мили с максимальной скоростью 12,1 узла. Все живы-здоровы и веселы! Пару дней назад посреди Атлантического океана Нептун одобрил пересечение экватора для всех членов команды. Капитан торжественно вручил всем свидетельства и специальным ключом, захваченным в морском музее, открыл Южное полушарие! До Ресифе еще 300 миль.

После «Атлантической пустыни» вокруг нас снова появились дельфины и летучие рыбы. На борту впервые видели муху! Рядом с нами стоит на якоре судно «Shark Attack». Оптимисты искали на горизонте пингвинов, вероятность встретить акул постоянно растет. Ресифе печально знаменит с этой точки зрения. Здесь не советуют идти купаться до девяти утра и после четырех дня, когда вероятность появления акул наиболее велика. Завтракали мы на корме, уже без крена, не улетела ни одна тарелка – круто!

ФОТО: Maris Pruuli

Фернанду-ди-Норонья считается одним из лучшим в мире мест для подводного плавания. Архипелаг возник около 12 миллионов лет назад в результате подводного вулканического извержения. Местные называют его красивейшим местом на планете и, чтобы не нанести вреда окружающей среде, здесь введена квота на посещение: более 400 туристов в день на берег не пускают. К счастью, это не распространяется на тех, кто прибыл по морю, и нас спокойно зарегистрировали в бразильском государстве, после чего мы прогулялись по главному острову.

ФОТО: Maris Pruuli

70% архипелага занимает национальный парк. Было здорово ходить по твердой земле, но потом мы вновь собрались на пристани, чтобы вернуться в свой плавучий дом, над которым призывно развевался эстонский триколор.