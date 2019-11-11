Пн, 11.11.2019
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  • Хельме: если Ярвик должен покинуть правительство, у нас больше нет правительства
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Хельме: если Ярвик должен покинуть правительство, у нас больше нет правительства

Мартин Хельме.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Вице-председатель Эстонской консервативной партии и министр финансов Мартин Хельме заявил сегодня после встречи с коалиционными партнерами, что отставка попавшего в центр скандала министра сельской жизни Марта Ярвика будет означать правительственный кризис.

«Тогда у нас больше нет правительства», - ответил Хельме на вопрос Postimees, что будет, если премьер-министр Юри Ратас решит, что Ярвику нет места в правительстве.

На вопрос, покинет ли в таком случае EKRE правительство, Хельме ответил, что тогда это будет означать кризис доверия по отношению не только к одному министру, но и ко всей партии.

Сегодня вечером Юри Ратас встретится с Мартом Ярвиком. «Я доверяю Ярвику и считаю, что он проделал хорошую работу. Я надеюсь, что наши коалиционные партнеры тоже доверяют Ярвику и мы найдем выход», - отметил Хельме.

По его словам, EKRE не имеет претензий к Ярвику и не понимает, почему ему нельзя доверять.

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