Хельме: если Ярвик должен покинуть правительство, у нас больше нет правительства

«Тогда у нас больше нет правительства», - ответил Хельме на вопрос Postimees, что будет, если премьер-министр Юри Ратас решит, что Ярвику нет места в правительстве.

На вопрос, покинет ли в таком случае EKRE правительство, Хельме ответил, что тогда это будет означать кризис доверия по отношению не только к одному министру, но и ко всей партии.

Сегодня вечером Юри Ратас встретится с Мартом Ярвиком. «Я доверяю Ярвику и считаю, что он проделал хорошую работу. Я надеюсь, что наши коалиционные партнеры тоже доверяют Ярвику и мы найдем выход», - отметил Хельме.