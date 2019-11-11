Пн, 11.11.2019
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  • Галерея: на шоссе Таллинн-Тарту отлетевшее от грузовика колесо расплющило капот автомобиля

Галерея: на шоссе Таллинн-Тарту отлетевшее от грузовика колесо расплющило капот автомобиля

Сегодня в 14:50 стало известно об аварии на шоссе Таллинн-Тарту в Анна, передает Järva Teataja.

По первоначальным данным, грузовик Mercedes-Benz потерял колесо во время езды и оно разбило капот легкового автомобиля Škoda. Столкновение было настолько сильным, что открылись подушки безопасности.

Люди не пострадали, водители договорились.

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