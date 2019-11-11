Галерея: на шоссе Таллинн-Тарту отлетевшее от грузовика колесо расплющило капот автомобиля

По первоначальным данным, грузовик Mercedes-Benz потерял колесо во время езды и оно разбило капот легкового автомобиля Škoda. Столкновение было настолько сильным, что открылись подушки безопасности.
Люди не пострадали, водители договорились.
Сегодня в 14:50 стало известно об аварии на шоссе Таллинн-Тарту в Анна, передает Järva Teataja.
По первоначальным данным, грузовик Mercedes-Benz потерял колесо во время езды и оно разбило капот легкового автомобиля Škoda. Столкновение было настолько сильным, что открылись подушки безопасности.
Люди не пострадали, водители договорились.