Полет Smartlynx над Таллинном: почему экипаж самолета девять раз проигнорировал сигнал об опасности?

«Решение инструктора продолжить полет, несмотря на неоднократное предупредительное сообщение ELAC PITCH FAULT ECAM», - в рапорте указывается, что одной из причин инцидента в полете является игнорирование сообщений бортового компьютера об ошибках.

В результатах расследования говорится, что при получении сообщения об ошибке инструктор каждый раз решал перезагрузить бортовой компьютер и продолжать учебный полет. К сожалению, в последний раз перед инцидентом рестарт после очередного сообщения об ошибке в 15.47 не был сделан, с четвертым учеником учебный полет стартовал в 16.20 с неисправным компьютером, и так было до самого завершения полета, когда самолет совершил экстренную посадку.

«Экипаж сомневался в продолжении полета, но поскольку в инструкциях не было ограничений по числу сообщений о неисправностях, инспектор решил продолжить полет», - говорится в отчете.

В ходе расследования выяснилось, что сообщения об ошибке передавал горизонтальный привод стабилизатора, один из поршней которого был смещен из-за неправильного использования смазочного масла, что впоследствии сделало самолет практически неуправляемым.

По словам пресс-секретаря Летного департамента Маргит Пальм, к сожалению, департамент не может комментировать решение инструктора продолжать учебный полет, несмотря на предупредительные сигналы, поскольку в момент инцидента, ни производитель самолета, ни обучающая организация не предоставили соответствующих инструкций.

«После инцидента Летный департамент проверил тренерскую деятельность организации по обучению SmartLynx Estonia ATO, на основании чего мы подготовили итоговый отчет. В ходе производства по надзору не было обнаружено недостатков в обучающей деятельности предприятия», - отметила пресс-секретарь.