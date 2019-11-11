Внимание: срок подачи налоговой декларации сдвинется

В следующем году горячо ожидаемые налоговые декларации физических лиц можно будет подавать дольше, чем прежде. Если в прошлые годы это можно было сделать до 31 марта, то теперь - уже до 30 апреля.
Кроме того, согласно законопроекту, изменится срок оплаты и возврата подоходного налога. Если ранее сроком уплаты подоходного налога было 1 июля, то теперь люди будут иметь больше времени, и сроком уплаты и возврата станет 1 октября, сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кайа-Лийза Табри.
Подача деклараций будет, как и прежде, открыта с середины февраля, в этом вопросе ничего не изменится.
По словам Табри, главная причина изменений в законе заключается в том, что люди, работающие за границей к марту еще не получают справок о доходах, они поступают только в апреле. «Также это дает возможность обслужить людей, приходящих в бюро обслуживания не за полтора, а за два месяца», - добавила она.