Внимание: срок подачи налоговой декларации сдвинется

Кроме того, согласно законопроекту, изменится срок оплаты и возврата подоходного налога. Если ранее сроком уплаты подоходного налога было 1 июля, то теперь люди будут иметь больше времени, и сроком уплаты и возврата станет 1 октября, сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кайа-Лийза Табри.

Подача деклараций будет, как и прежде, открыта с середины февраля, в этом вопросе ничего не изменится.