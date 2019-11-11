Забастовка почтовиков Финляндии скажется на Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия Eesti Post, отметив, что задержки могут коснуться и движения идущих транзитом через Финляндию посылок.

Забастовка почтовых работников Финляндии началась 11 ноября в шесть часов утра и продолжится две недели, то есть, до полуночи 24 ноября. Акция протеста затронет доставку почты по всей Финляндии.

Клиенты Eesti Post (Omniva) смогут и в период забастовки смогут посылать в Финляндию почтовые отправления, используя для этого услуги "Kuller Euroopa" или "Pakk väljastuspunkti" (Посылка в пункт выдачи), которые в Финляндии оказывает местный партнер Omniva, предприятие Matkahuolto.

Частные клиенты могут заказывать услугу в интернет-среде Omniva. Коммерческие клиенты могут отправлять письма и посылки в расположенные в Финляндии пункты выдачи — для этого следует связаться со своим оператором по обслуживанию клиентов или с предприятием по обслуживанию бизнес-клиентов.