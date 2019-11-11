Австралийский журналист в восторге от стран Балтии: они – как Западная Европа только 40 лет назад

Когда-то Западная Европа была полна энергии, а теперь из-за большого потока туристов кажется усталой и ей надо отдохнуть, отмечает автор. Однако, страны Балтии – другие.

"Спустя всего 25 лет после восстановления независимости эти маленькие республики переживают чудесное возрождение. Они – как Западная Европа 40 лет назад – позитивно настроенное общество, которое все еще борется с проблемами, но делает это с энергией, оптимизмом, и чрезвычайно ценя свободу, которая дорого им стоила", – пишет Стюарт.

Она отмечает пережитые ужасы войны и оккупации, однако в наши дни для стран Балтии характерен "позитивный взгляд в будущее, красота архитектуры и природы, сравнительно скромное число туристов и гордость за свои балтийские культуры".

"Часть возрождения такова, что балтийцы учат приезжих своему прошлому. Ни один гид не забывал нас образовывать", - подчеркивает журналистка.

Стюарт прибыла из Стокгольма в Таллинн и Пярну, откуда отправилась в Ригу, чтобы продолжить свой путь в Клайпеду.

Рассказывая о Таллинне, Стюарт восхитилась историей Балтийской цепи. Также она посетила Кадриоргский дворец, Певческое поле, мемориал жертвам коммуниза на Маарьямяги. О Пярну же журналист сказала следующее "Лестняя столица Эстонии по праву гордится своим белым нетронутым пляжем, "теплой" водой (в среднем 19 градусов в июле) и мелководным заливом. Именно сюда русские аристократы приезжали на праздники, и куда при Советском союзе отправляли избранных аппаратчиков за солнцем, морем и спа-процедурами. Теперь же это просто пляжный рай».

О Старом городе Стюарт упомянула вскользь, но не забыла напомнить о заслугах Эстонии в дигитальном и технологическом мире.

"Столица Латвии Рига как безукоризненный янтарь расположена у устья Даугавы. У этого утонченного города богатая история, которую рассказывают богато восстановленные здания времен Ганзы, включенный в список мирового наследия Старый город, щегольский квартал югендстиля, здания советских времен и КГБ", - так описала Ригу журналист.

Стюарт пообещала не забывать Балтийские страны.

"Во время экскурсии по городу мы прошли вдоль памятника Свободы - символа свободы, независимости и суверенитета Латвии. Советский режим хотел его уничтожить, но в конце концов воздержался сделать это", – пишет она.

Также она отметила, что перед отъездом посетила Рижский Центральный рынок, включенный в список ЮНЕСКО.