Втерся в доверие и обманул: несколько человек стали жертвами хитрого преступника

Живущая в деревне Ваарди Хилья рассказала, что мужчина приносил ей и мужу рыбу все лето. Около месяца назад он попросил взаймы 400 евро и пообещал вернуть через несколько дней. Поскольку до сих пор никаких проблем не возникало, Хилья ничего не заподозрила и дала денег взаймы.

Участковый Сандер Кару сказал, что после публикации статьи в полицию стали поступать сообщения, что тот же человек приходил в различные места, рассказывал о своей тяжелой жизни, просил взаймы и исчезал. Полиция установила его личность, ранее он уже наказывался за преступление против собственности.

Всем, у кого на пороге должен появиться тот же торговец рыбы, полиция рекомендует во избежание дальнейших проблем не давать взаймы и избегать ситуаций, когда у него, например, будет доступ к ценным вещам в комнате.