В одном из районов Таллинна установлены три новые камеры видеонаблюдения

«В начале октября Управа Кристийне в сотрудничестве с руководством торгового центра, районными полицейскими и охранной фирмой разработали программу действий по повышению эффективности мер безопасности, центральной частью которой стало увеличение числа камер наблюдения за порядком. Передаваемое камерами изображение поступает на пульт оперативного дежурного и в случае нарушения порядка на место высылается полицейский патруль», - пояснил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

«Территория перед ТЦ недавно была значительно реновирована и требует большего внимания с точки зрения обеспечения правопорядка. Здесь ежедневно проходят тысячи людей, большое количество единиц транспорта и, к сожалению, встречаются и правонарушители. Установка дополнительных камер позволит полицейским предупредить значительно большее число таких случаев, быстрее заметить проблему и восстановить порядок. Благодарю за сотрудничество представителей полиции, руководство Kristiine Keskus и охранную фирму, с которыми мы вместе следим за ситуацией в данном месте», - добавил Рийбе.

Старший участковый инспектор полиции Таго Трей: «В сотрудничестве с Управой Кристийне, представителями ТЦ Kristiine Keskus и фирмой USS Security мы пришли к выводу, что территория перед ТЦ нуждается в лучшем контроле. На это указывали и жители района Кристийне, по словам которых перед торговым центром ежедневно встречаются лица в нетрезвом состоянии, доставляющие беспокойство своим поведением. Камеры являются хорошим средством профилактики и предупреждения нарушений, но в то же время повышают эффективность реагирования на вызовы и расследования правонарушений. Так как вскоре здесь откроется второй в Эстонии круглосуточный ресторан быстрого питания KFC, то число людей, ежедневно бывающих на данной территории, еще больше возрастет».