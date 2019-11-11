Детские и спортивные площадки в Нарве стали строить, исходя из пожеланий жителей

В начале года городские власти провели круглый стол, на котором все желающие могли высказаться, где в городе больше всего нужны новые детские и спортивные площадки. Также обсуждали конкретное оборудование для них.

“На этой встрече появилось несколько новых идей, - рассказал мэр Нарвы Алексей Евграфов. - От председателей КТ было предложение по поводу качелей, от молодежи поступило предложение устанавливать комплексы для воркаута, и теперь они будут у нас устанавливаться и в других местах”.

Действительно, рядом с детской площадкой в парке на ул. Линда появились тренажеры для уличной гимнастики, известной как воркаут. Такие тренажеры в сентябре установили у бывшей 12-й школы, и, как оказалось, воркаут пользуется у молодых нарвитян популярностью.

Все новые площадки, построенные в этом году, сразу были оборудованы освещением и видеокамерами.

“В следующем году обязательно продолжим эту программу, я думаю, - сказал мэр Нарвы. - Будем смотреть, в каких районах больше всего необходимость в таких комплексах, где большое количество жителей. Потихоньку, я думаю, мы весь город охватим такими комплексами”.

Кроме пожеланий жителей для строительства также необходимо, чтобы во дворе был достаточный участок городской земли.

“На улице Линда был парк, которым просто никто никогда не занимался, - сказал Алексей Евграфов. - Сейчас мы установили площадку, в следующем году сделаем озеленение. Задача в том, чтобы площадка была не для какого-то дома, а для максимально большого количества детей, которые могли бы пользоваться тем, что мы строим”.

Перед школой Паю открылась спортивная площадка для детей. Причем открывать ее пришлось буквально - подрядчик не успел убрать строительный забор, и детей на площадку впускал мэр города, отодвинув одну из секций забора.

Дети буквально ворвались на новую спортивную площадку перед школой Паю. ФОТО: Николай Андреев

Здесь также появилась баскетбольная площадка. Ей пользоваться уже можно, но в следующем году, когда позволит погода, на асфальт нанесут также специальное акриловое покрытие и разметку для баскетбола.

У детского сада Кяоке также сегодня открыли детскую площадку. Там она расположилась рядом с новой парковкой, построенной городом на муниципальной земле.

Как ранее сообщала Rus.Postimees директор нарвского Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва, что в 2019 году на проектирование и строительство детских площадок было предусмотрено 158 тыс. евро (без учета налога с оборота), а спортивных площадок - 180 тысяч евро (плюс НСО).

С молодыми спортсменами городские власти также обсуждали скейт-парк, который планируется построить во рву между бастионами рядом с улицей Лаврецовых.

“Мы приглашали всех, показывали наши эскизы, включали предложения ребят, которые занимаются такими видами спорта и используют скейт-парк. Строим ведь для них, поэтому кто, как не они, могут сказать, что именно им надо, - рассказал Алексей Евграфов. - Думаю, в дальнейшем мы будем этой практики придерживаться - обязательно встречаться, обсуждать и строить какие-то новые вещи, исходя из пожеланий жителей”.

В этом году выделены деньги на проектирование скейт-парка. Но поскольку строиться он будет у подножия бастионов, сначала пройдут археологические раскопки. Уже на основании раскопок Департамент защиты памятников старины выдаст условия для проектирования. Если ничего ценного археологи не найдут, скейт-парк появится в следующем году. Если из-за раскопок дело затянется, то строительство может быть отложено, но не отменено.