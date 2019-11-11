Основатель «Белых касок» найден мертвым

По неподтвержденным данным, он упал с балкона своей квартиры. Это произошло через три дня после того, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Ле Мезюрье в подрывной деятельности на Ближнем Востоке.

Турецкая газета Sozcu, со своей стороны, также информирует о смерти отставного британского армейского офицера Ле Мезюрье. Издание пишет, что незадолго до смерти мужчина в течение некоторого времени принимал антидепрессанты.

"Белые каски" - неправительственная организация, действующая в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы. С сирийскими властями она не сотрудничает, передает "Интерфакс". Как заявляют в организации, ее цели - медицинская помощь населению и спасение людей, оказавшихся в районе боевых действий в этой стране. За восемь лет гражданской войны сотрудники "Белых касок" спасли тысячи сирийцев.

The Independent отмечает, что Ле Мезюрье сыграл главную роль в создании этой организации в Турции в 2013 году. Он являлся директором благотворительной организации Mayday Rescue, члены которой и обучали сотрудников службы гражданской обороны "Белые каски". Офисы Mayday Rescue находятся в Амстердаме и Стамбуле. Проекты этой организации финансировались ООН и рядом государств.

За свою деятельность в сфере оказания гуманитарной помощи Ле Мезюрье был удостоен рыцарского ордена Британской империи в 2016 году.

Российские власти, напротив, неоднократно критиковали "Белые каски" и Ле Мезюрье, обвиняя их в организации провокаций и связях с террористами. 8 ноября, за три дня до смерти британца, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула на то, что Ле Мезюрье является шпионом. По словам Захаровой, он был "агентом британской разведслужбы MI6, которого видели в разных уголках мира, в том числе на Балканах и Ближнем Востоке".

"О его связях с террористическими группами сообщалось еще во время его миссии в Косово", - заключила Захарова.