Пн, 11.11.2019
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  • Выстрелил в живот и руки: суд приговорил члена EKRE к шести годам тюрьмы

Выстрелил в живот и руки: суд приговорил члена EKRE к шести годам тюрьмы

Харьюский уездный суд сегодня приговорил к шести годам годам тюрьмы 60-летнего Тармо Лааси, которого обвиняли в попытке убийства и незаконном обращении с огнестрельным оружием. Называющий себя националистом и юристом Лааси в августе 2018 года в волости Куусалу в деревне Касиспеа выстрелил в живот и руки лесного рабочего, пишет Postimees.

В ходе расследования было установлено, что Тармо Лааси в конце августа 2018 года сообщил в полицию о предполагаемых лесных ворах, которые орудуют в волости Куусалу в деревне Касиспеа вблизи недвижимости в Куузику. Полиция установила, что у них есть разрешение на рубку леса и их действия законы. Около полуночи 29 августа лесные рабочие отправились разъяснить обстоятельства, когда Лааси выстрелил сначала из ракетницы поверх голов людей, а потом из пистолета Маузер сделал один выстрел в живот пострадавшего, а другой в руки.

Экспертиза установила что травмы пострадавшего были опасны для жизни, поэтому Лааси было предъявлено обвинение в попытке убийства. Для совершения преступления Лааси использовал изготовленный в 1910 году пистолет, который он нашел на чердаке одного дома. Маузер не был зарегистрирован, поэтому Лааси также был обвинен в незаконном обращении с оружием.

Тармо Лааси сказал в суде, что речь шла о предупредительных выстрелах и пострадавший сам выскочил из кустов под пули. По словам Лааси, на него напали и избили.

Суд выслушал все стороны, ознакомился с предоставленными доказательствами и сегодня признал Лааси виновным в попытке убийства и приговорил к шести годам тюрьмы. За незаконное владение оружием его приговорили к году тюрьмы.

Суд посчитал, что более мягкое наказание покрывается более суровым, поэтому Лааси был приговорен к шести годам тюрьмы. Во время предварительного следствия Лааси провел под стражей девять месяцев и 28 дней, поэтому ему остается провести в тюрьме пять лет, два месяца и два дня. У Лааси есть право обжаловать решение в окружном суде.

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