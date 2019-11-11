Выстрелил в живот и руки: суд приговорил члена EKRE к шести годам тюрьмы

В ходе расследования было установлено, что Тармо Лааси в конце августа 2018 года сообщил в полицию о предполагаемых лесных ворах, которые орудуют в волости Куусалу в деревне Касиспеа вблизи недвижимости в Куузику. Полиция установила, что у них есть разрешение на рубку леса и их действия законы. Около полуночи 29 августа лесные рабочие отправились разъяснить обстоятельства, когда Лааси выстрелил сначала из ракетницы поверх голов людей, а потом из пистолета Маузер сделал один выстрел в живот пострадавшего, а другой в руки.

Экспертиза установила что травмы пострадавшего были опасны для жизни, поэтому Лааси было предъявлено обвинение в попытке убийства. Для совершения преступления Лааси использовал изготовленный в 1910 году пистолет, который он нашел на чердаке одного дома. Маузер не был зарегистрирован, поэтому Лааси также был обвинен в незаконном обращении с оружием.

Тармо Лааси сказал в суде, что речь шла о предупредительных выстрелах и пострадавший сам выскочил из кустов под пули. По словам Лааси, на него напали и избили.

Суд выслушал все стороны, ознакомился с предоставленными доказательствами и сегодня признал Лааси виновным в попытке убийства и приговорил к шести годам тюрьмы. За незаконное владение оружием его приговорили к году тюрьмы.