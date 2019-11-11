Фото: столетнее здание будет снесено за считанные дни

«Когда начинали снос, прогнозировали, что все будет сделано за три недели, и этот прогноз кажется обоснованным», - сказала представитель Вильяндиской больницы Криста Валдвеэ.

Дом на улице Туру, 6 был построен во времена Первой мировой войны в качестве русского клуба для возвращавшихся с фронта солдат. Позднее там был кабак, столовая и магазины. На втором этаже здания были и квартиры.