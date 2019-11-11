Фото: столетнее здание будет снесено за считанные дни

В Вильянди снос стоящего возле Центра здоровья на улице Туру двухэтажного деревянного дома идет полным ходом. Почти через четыре года на этом месте должно появиться новое здание больницы, пишет Sakala.
«Когда начинали снос, прогнозировали, что все будет сделано за три недели, и этот прогноз кажется обоснованным», - сказала представитель Вильяндиской больницы Криста Валдвеэ.
Дом на улице Туру, 6 был построен во времена Первой мировой войны в качестве русского клуба для возвращавшихся с фронта солдат. Позднее там был кабак, столовая и магазины. На втором этаже здания были и квартиры.
Сейчас вместо яблоневого сада, парковки и снесенного дома к весне 2023 года появится новая Вильяндиская больница. По плану строительство должно начаться в мае 2021 года, а сроком для сдачи здания в 23 000 квадратных метров будет весна 2023. Стоимость строительства почти 33 миллиона евро. Правительство поддержит проект 17,7 миллионами евро.