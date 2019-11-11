Юри Ратас: сомнения еще не развеяны, пребывание Ярвика на посту будет обсуждаться

Ратас и Ярвик встретились в Доме Стенбока в шесть часов вечера, передает Postimees.

Около семи часов Ярвик вышел из здания и сообщил: «Я министр». От дальнейших комментариев журналистам он отказался, сел в машину и уехал.

Юри Ратас сказал журналистам после встречи с Ярвиком, что разговор не дал ему четких и ясных ответов и он рассчитывает обсудить тему Ярвика в ближайшие дни с партнерами по коалиции и внутри Центристской партии.

«Я встретился с ним. Выдвинутые против него подозрения никоим образом не опровергли мои ощущения и не внесли ясности в ситуацию», - сказал премьер-министр журналистам.

Ратас ответил на вопрос о том, останется ли член Консервативной народной партии (EKRE) Ярвик на посту министра, что «это нужно будет обсудить в ближайшие дни с партнерами по коалиции и внутри партии».

«Как я уже говорил, мы обсудим это с партнерами по коалиции. Когда я вышел к вам, я сказал, что в том, что касается вопросов, которые сейчас витают в воздухе в его отношении, эта встреча не дала мне ответов и не повысила уровень доверия», - сказал он.

«Правительство состоит из трех сторон. Если одна уйдет, правительство рухнет. Премьер-министр должен быть готов ко всему в жизни, но я прилагаю усилия, чтобы эта коалиция продолжала существование», - сказал Ратас, комментируя заявление EKRE, согласно которому правительство распадется, если Ярвик покинет свой пост.

На вопрос о том, рекомендовал ли Ратас Ярвику подать в отставку, премьер-министр ответил, что разговор продолжался полчаса и он не собирается делать его детальный обзор. «Но я скажу, что этот разговор не дал мне четких и ясных ответов».

Когда у премьер-министра спросили, следует ли освободить от должности канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти, как хочет Ярвик, Ратас заявил, что в этот четверг этот вопрос точно не будет на повестке дня.

На состоявшемся сегодня собрании парламентской фракции Партия реформ решила, что составит текст заявления о вотуме недоверия министру сельской жизни Марту Ярвику (EKRE) и начнет сбор подписей в поддержку этого заявления.