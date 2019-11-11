Названы самые пьющие страны мира: смотрите, на каком месте Эстония

Первую позицию в антирейтинге заняла Литва, где местные жители в среднем выпивают 12,3 литра алкоголя ежегодно, говорится в докладе Организации экономического развития и сотрудничества.

На втором месте оказалась Австрия, граждане которой пьют порядка 11,8 литров алкогольных напитков в год. Тройку лидеров замыкает Франция с показателем 11,7 литров. Далее следуют Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). Шестое место поделили между собой Латвия и Ирландия с показателем в 11,2 литров алкоголя в год.

Седьмое место поделили Россия и Венгрия с показателем в 11,1 литров в год. Восьмую строчку заняла Германия (10,8), девятую – Португалия (10,7), а десятку самых пьющих стран мира замыкает Польша (10,6).