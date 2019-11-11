Фото и видео: в Риге прошли военный парад и народное шествие

Кульминацией празднования Дня Лачплесиса в Риге стали военные парад и Народное шествие от Каменного моста к "Замку света", передает Rus.TVNET .

День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы независимой латвийской армии над западной добровольческой армией, или войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года. В этом году в День Лачплесиса отмечается также столетие бермонтиады.