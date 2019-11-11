Пн, 11.11.2019
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Фото и видео: в Риге прошли военный парад и народное шествие

В понедельник, 11 ноября, обширной программой памятных мероприятий и концертов в Латвии отмечают День Лачплесиса и столетие бермонтиады. 

Кульминацией празднования Дня Лачплесиса в Риге стали военные парад и Народное шествие от Каменного моста к "Замку света", передает Rus.TVNET.

День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы независимой латвийской армии над западной добровольческой армией, или войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года. В этом году в День Лачплесиса отмечается также столетие бермонтиады. 

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