Фото и видео: в Риге прошли военный парад и народное шествие

В понедельник, 11 ноября, обширной программой памятных мероприятий и концертов в Латвии отмечают День Лачплесиса и столетие бермонтиады.
Кульминацией празднования Дня Лачплесиса в Риге стали военные парад и Народное шествие от Каменного моста к "Замку света", передает Rus.TVNET.
День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы независимой латвийской армии над западной добровольческой армией, или войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года. В этом году в День Лачплесиса отмечается также столетие бермонтиады.