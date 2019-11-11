Кийк: если обвинения оправдаются, Ярвик не сможет оставаться на посту министра

«Обвинения либо убедительно опровергнут, либо, если это не получится сделать, нужно будет понести ответственность», - сказал Кийк.

Парламентская фракция EKRE в понедельник, 11 ноября, выслушала объяснения Марта Ярвика, поддерживает его и считает, что он должен продолжать работу министром, сказал председатель фракции Сийм Похлак, передает rus.err.ee.

"Предстоящие дни, вероятно, привнесут ясность, но фракция не видит причин, по которым Ярвик должен уйти в отставку", - сказал Похлак ERR. По словам Похлака, против Ярвика идет война в СМИ.

Ратас: разговор с Ярвиком не дал четких и ясных ответов

Премьер-министр Юри Ратас сказал журналистам после встречи с министром сельской жизни Мартом Ярвиком в понедельник вечером, что разговор не дал ему четких и ясных ответов и он рассчитывает обсудить тему Ярвика в ближайшие дни с партнерами по коалиции и внутри Центристской партии.

«Я встретился с ним. Выдвинутые против него подозрения никоим образом не опровергли мои ощущения и не внесли ясности в ситуацию», - сказал премьер-министр журналистам.

Ратас ответил на вопрос о том, останется ли член Консервативной народной партии (EKRE) Ярвик на посту министра, что «это нужно будет обсудить в ближайшие дни с партнерами по коалиции и внутри партии».

«Как я уже говорил, мы обсудим это с партнерами по коалиции. Когда я вышел к вам, я сказал, что в том, что касается вопросов, которые сейчас витают в воздухе в его отношении, эта встреча не дала мне ответов и не повысила уровень доверия», - сказал он.

«Правительство состоит из трех сторон. Если одна уйдет, правительство падет. Премьер-министр должен быть готов ко всему в жизни, но я прилагаю усилия, чтобы эта коалиция продолжала существование», - сказал Ратас, комментируя заявление EKRE, согласно которому правительство распадется, если Ярвик покинет свой пост.

На вопрос о том, рекомендовал ли Ратас Ярвику подать в отставку, премьер-министр ответил, что разговор продолжался полчаса и он не собирается делать его детальный обзор. «Но я скажу, что этот разговор не дал мне четких и ясных ответов».