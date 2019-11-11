Рогальский: либеральные ценности и половая распущенность стали мейнстримом

«Государство не должно в это вмешиваться и чинить препятствия!» – подчернкул он. Ток-шоу было посвящено половому воспитанию или секс-просвету в школах и детских садах. Рогальский заявил о давлении общества на родителей.

Родителей лишают права нравственно формировать своих детей. Толерантные законы подрывают нравственные устои и традиционные ценности.

Насколько далеко общество зашло в дебри толерантности? «Наше общество уже на пути туда, – считает журналист, в семье которого воспитывается шестеро детей. – Сейчас в Эстонии не происходит ничего нового. Всё, что было в так называемых развитых странах, постепенно доходит и до нас».

До гендеро-нейтральных туалетов дело пока не дошло, но и это нам предстоит. Все идет по плану!

Он подчеркнул, что представители гей-сообщества знают, чего добиваются: «Мы видим это на примере Западных стран – закон о партнерстве, возможность усыновления детей однополыми парами, закон о гомосексуальном браке, закон о возможности смены пола несовершеннолетними и так далее».

Мы живем в ситуации, когда либеральные ценности и все, что касается половой распущенности, стали мейнстримом. Люди, придерживающиеся строгих консервативных взглядов, воспринимаются как белые вороны.

Нужно ли пропагандировать и поддерживать в обществе институт семьи? «Обязательно нужно!», – подчеркнул Рогальский.

Семья должна быть в чести! Семья – это фундамент общества. Государство должно пропагандировать семейные ценности и возводить семью на пьедестал.

Журналист подверг критике масштабные кампании, которые проводятся при финансировании государства: «Их смысл сводится к следующему: «Положи резинку в карман, и порядок!». А ребенка надо воспитывать таким образом, чтобы к моменту, когда придет ему пора узнать о презервативах, он уже понимал, что такое верность, целомудрие, и эти ценности были бы ему близки».

Стоит ли школьникам говорить о разных сексуальных ориентациях? «Лучше, если это сделают родители», – ответил он.

По оценке Рогальского, программы полового воспитания детей исходят из крайностей: «Мы подозреваем во всех родителях педофилов и на всякий случай окучиваем всех детей подряд, чтобы выявить этих педофилов. То есть, родители изначально у всех под подозрением».

Общество стало доминировать в вопросах полового воспитания? Оно не доверяет родителям? «Так и есть!» – подтвердил он.

Общая тенденция идет к тому, чтобы роль родителя принизить. Как будто бы общество лучше знает, как воспитывать детей.

Должна ли церковь принимать участие в сексуальном воспитании детей? «Конечно! – ответил он. – Правда, смотря какая церковь. Например, в лютеранской церкви в определенных странах есть епископы – женщины, лесбиянки и т.д. О чем тут говорить?»