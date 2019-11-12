Участников дорожного движения ждут сильный дождь и порывистый ветер

В утренние часы покрытие основных и опорных шоссе в Эстонии было сухим или влажным. Температура воздуха и дорожного покрытия была около нуля градусов.

По прогнозу, во вторник в Эстонии ожидается облачная погода. После полудня с островов к материку приблизится зона дождевой облачности. На крупных островах и в Западной Эстонии пройдет сильный дождь, а порывы ветра будут достигать 18 м/сек.