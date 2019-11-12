Вт, 12.11.2019
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Участников дорожного движения ждут сильный дождь и порывистый ветер

Дождливая погода.

ФОТО: Mailiis Ollino/

Во вторник участникам дорожного движения необходимо считаться с сильным дождем и порывистым ветром, предупредил Департамент шоссейных дорог.

В утренние часы покрытие основных и опорных шоссе в Эстонии было сухим или влажным. Температура воздуха и дорожного покрытия была около нуля градусов.

По прогнозу, во вторник в Эстонии ожидается облачная погода. После полудня с островов к материку приблизится зона дождевой облачности. На крупных островах и в Западной Эстонии пройдет сильный дождь, а порывы ветра будут достигать 18 м/сек.

Температура воздуха в утренние часы будет колебаться от 4 до 8 градусов тепла.

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