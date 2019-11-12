«Ювентус» решил судьбу обматерившего тренера и сбежавшего со стадиона Роналду

Роналду должен был получить крупный штраф за свое поведение, соответствующее правило существует в клубе. Однако руководство «Ювентуса» решило не наказывать португальца.

Форвард покинул поле на 55-й минуте встречи. Уходя с газона, он обозвал главного тренера Маурицио Сарри, после чего направился в раздевалку, не пожав ему руку. После этого Роналду покинул стадион, не дождавшись финального свистка. Сам Сарри после матча объяснил, что нападающий выступал с травмой колена. Тренер отметил, что не хотел усугублять его повреждение.