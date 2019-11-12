Вт, 12.11.2019
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  • «Ювентус» решил судьбу обматерившего тренера и сбежавшего со стадиона Роналду

«Ювентус» решил судьбу обматерившего тренера и сбежавшего со стадиона Роналду

Cristiano Ronaldo.

ФОТО: MASSIMO PINCA/REUTERS

Туринский «Ювентус» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за реакцию на замену в матче чемпионата Италии против «Милана», сообщает Goal.com.

Роналду должен был получить крупный штраф за свое поведение, соответствующее правило существует в клубе. Однако руководство «Ювентуса» решило не наказывать португальца.

Форвард покинул поле на 55-й минуте встречи. Уходя с газона, он обозвал главного тренера Маурицио Сарри, после чего направился в раздевалку, не пожав ему руку. После этого Роналду покинул стадион, не дождавшись финального свистка. Сам Сарри после матча объяснил, что нападающий выступал с травмой колена. Тренер отметил, что не хотел усугублять его повреждение.

Вместо Роналду на поле появился нападающий Пауло Дибала. В итоге он забил единственный гол в матче и принес «Ювентусу» победу.

7 ноября Роналду был заменен на 82-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Тогда футболист также разозлился на тренера.

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