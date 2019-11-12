Вт, 12.11.2019
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Месси остается в "Барселоне" до конца выступлений на высшем уровне

Лионель Месси

ФОТО: LLUIS GENE/AFP

Форвард «Барселоны» Лионель Месси останется в команде минимум до конца сезона-2020/21, утверждает Marca.

Сообщается, что до завершения контракта 32-летний аргентинец не намерен покидать «Барсу» и использовать пункт в соглашении, который позволяет ему уйти из команды в конце каждого сезона до лета 2021 года. 

Однако Месси не готов обсуждать возобновление своего контракта до начала сезона-2020/21, когда останется ровно год до истечения нынешнего соглашения.

Нападающий хочет проследить, в каком состоянии он пребывает каждый год, действительно ли его тело позволяет продолжать играть на высшем уровне, а также в каком положении будет находиться клуб. 

Ранее Месси отмечал, что хочет завершить карьеру в «Барселоне».

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