Артемий Панарин исполнил свою заветную мечту

Два гола Евгения Кузнецова и передача Александра Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Аризоной". "Столичные" уж слишком долго запрягали, пропустив в первом периоде три безответные шайбы и начав погоню лишь к середине матча. Погоня удалась - Кузнецов и Ти Джей Оши сумели сравнять счет, но в серии буллитов лучше показала себя "Аризона" - 3:4. Кузнецов послематчевый буллит не реализовал.

В последних четырех встречах Кузнецов набрал девять (3+6) очков и после 16 встреч 18 очков, Александр Овечкин провел на три матча больше и имеет в активе 23 очка.

"Каролина" разбила 8:2 "Оттаву". Двумя очками в составе "Ураганов" отметился россиянин Андрей Свечников. 19-летний россиянин набрал очки (1+2) во второй игре подряд. Всего в 18 матчах сезона на счету Свечникова 18 (7+11) баллов за результативность.