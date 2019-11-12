Вт, 12.11.2019
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  • Ярвик: Юри Ратас не обратил внимание на подготовленные мной доказательства

Ярвик: Юри Ратас не обратил внимание на подготовленные мной доказательства

Март Ярвик.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Премьер-министр Юри Ратас не обратил внимание на доказательства, которые подготовил к встрече с ним министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE). Об этом сам Ярвик сообщает в социальных сетях, описывая свою состоявшуюся накануне вечером встречу с главой правительства.

«На все поставленные вопросы Ратас получил от меня очень конкретные ответы. У меня с собой была пачка документов с конкретными фактами и доказательными материалами. Юри, когда я ему предложил эти документы для подтверждения своих слов, сказал мне, что они ему не нужны. Вот как было. А все заданные им вопросы были четко узнаваемые — все они были составлены канцлером Министерства сельской жизни Илларом Леметти», - отметил Ярвик.

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