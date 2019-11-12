Ярвик: Юри Ратас не обратил внимание на подготовленные мной доказательства

«На все поставленные вопросы Ратас получил от меня очень конкретные ответы. У меня с собой была пачка документов с конкретными фактами и доказательными материалами. Юри, когда я ему предложил эти документы для подтверждения своих слов, сказал мне, что они ему не нужны. Вот как было. А все заданные им вопросы были четко узнаваемые — все они были составлены канцлером Министерства сельской жизни Илларом Леметти», - отметил Ярвик.