Ратас продолжит работать в правительстве EKRE

Ради сохранения правительства премьер-министр Ратас отказался от ультиматума, выдвинутого EKRE. Разгоревшийся вокруг министр сельской жизни Марта Ярвика скандал, связанный с доверием, вчера перерос с правительственный кризис. Весьма категоричный до встречи с Ярвиком премьер-министр Юри Ратас завершил день на том, с чего он и начался. Ярвик остался на посту, правительство устояло, но выдвинутые против а обвинения по-прежнему актуальны. Это после встречи признал и сам Ратас, пишет Postimees.
Вернувшись вчера из зарубежной поездки Ратас первым делом сообщил, что прошедшие дни ситуацию не прояснили, скорее напротив. Дальше он отправился на встречу с представителями партнеров по коалиции. А после обсуждения заявления стали еще более жесткими, особенно у представителей EKRE.
Заместитель председателя EKRE, министр финансов Мартин Хельме сказал, что отставка министра сельской жизни Марта Ярвика будет означать начало правительственного кризиса. «Значит, у нас не будет больше правительства», - ответил он на вопрос, что будет, если премьер-министр Ратас решит, что Ярвику нет места в правительстве.
Для EKRE все просто: если другие партнеры по коалиции не доверяют министру, которому доверяет эта партия, это означает, что Центристская партия и «Отечество» не доверяют EKRE. В этом случае нет больше смысла оставаться в коалиции. По словам Хельме, у партии к Ярвику нет ни одной претензии, и он не понимает, почему этому министру нужно не доверять. После встречи с Ратасом и лидером «Отечества» Хелиром-Валдором Сеэдером Хельме сбавил обороты, но мысли остались теми же: «Мы стоим за своего министра, да».
Для EKRE смена очередного министра практически невозможна. Уже отставка Керт Кинго была болезненной для партии, и эту боль усиливала критика членов и сторонников EKRE, осудивших сдачу позиций. Проходить через то же заново в такой короткий период EKRE просто не может. Что и было сказано прямо.
На заявление в стиле «или-или» Ратас ответил решительно: «Ультиматумами такие кризисы не решают». Перед встречей с Ярвиком он уточнил программе «Репортер» Kanal 2: «Я хочу восстановить рабочий мир в коалиции. Но, естественно никаких подозрений и недоговоренностей быть не должно».
«Невозможно успешно делать политику на языке ультиматумов. Я надеюсь, что это понимают все три коалиционных партнера», - сказал руководитель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер, находясь, таким образом, в одной лодке с Ратасом.
Подозрения остались
После начавшейся в 18 часов встречи с Ярвиком, Ратас надеялся развеять все подозрения и недоговоренности. Однако было ясно, что лишь в одном случае он сам может сохранить за собой пост премьер-министра Эстонии – если Март Ярвик останется министром. Была возможность, что Ярвик сам уйдет в отставку, или если этого не произойдет, придется оставить все, как есть, чтобы позвонить эмоциям утихнуть и выиграть время.
В действительности работа Ярвика в министерстве уже серьезно осложнена: сотрудничество не складывается как минимум с двумя находящимися в подчинении учреждениями, кроме того он сильно разругался с канцлером. Министр попытался решить эту проблему по-своему, предложив освободить канцлера Иллара Леметти от занимаемой должности. Если министр и канцлер противостоят друг другу, в любой другой ситуации от правительства следует ожидать одобрения такого предложения. Но не в этот раз. Насколько известно Postimees в этом вопросе EKRE остался в одиночестве, сейчас ни Центристская партия, ни «Отечество» не видят причины, по которой канцлера нужно было бы уволить. Более того, бывший министр сельского хозяйства Сеэдер похвалил канцлера за прежнюю работу.
И Юри Ратас сообщил вчера, что по крайней мере в этот четверг, когда пройдет заседание правительства, увольнение Леметти обсуждаться не будет.
А у самого Ярвика все намного сложнее. Учитывая то, насколько уверенно и ультимативно руководящий дуэт EKRE борется за него, можно предполагать, что сам министр не отступит. Точнее, заявление Мартина Хельме не оставило ему этой возможности, поскольку в таком случае дни правительства будут сочтены. Таким образом, Ратасу нужно попытаться получить объяснение Ярвика, которое может быть поможет найти причину, по которой Ярвика не придется отправлять в отставку.
Учитывая сложность проблемы, выходя из дома Стенбока после весьма короткой встречи, Ярвик сказал лишь: «Я – министр», и уехал. Так стало понятно, по какому пути пошел Ратас: взять время и охладить эмоции. Ни Ярвик, ни EKRE не отступили, но и правительство удержалось.
Кризис продолжается
Сразу после ухода Ярвика в дом Стенбока прибыл министр социальных дел Танель Кийк, который до должности министра долгое время являлся самым близким советником Ратаса, руководителем бюро премьер-министра, а также одним из архитекторов нынешнего правительства.
После совещания Ратас вышел к журналистам и сообщил, что ожидаемых ответов от Ярвика он не получил, не укрепилось и доверие премьер-министра к Ярвику: «Те подозрения, которые ему предъявлены, никак не развеяны и ясности нет».
То есть, премьер-министр остался в вопросе Ярвика на той же позиции, что и до встречи, однако Ярвик по-прежнему находится на посту, а правительство действует. Но, что дальше? «Дайте теперь немного времени, придет день и нужно будет все эти темы обсудить». Говорить ему нужно как с партнерами по коалиции, так и со своей собственной партией.
Это совсем не означает, что нынешнее правительство уже пережило возникший кризис. Спровоцировавшие его заявления были слишком сильными, сохранилась и изначальная причина. Другими словами: сомнения в честности и корректности работы министра сельской жизни Ярвика никуда не делись.
Также нельзя исключать, что попытки Ратаса взять тайм-аут нужны для переговоров с другими партиями. Насколько известно Postimees в последние дни политическую ситуацию обсуждали в нескольких кругах. Если придется начинать переговоры с другими партиями, в любом случае лучшей позиция у Ратаса будет, если у него будет иметься нынешнее правительство, которое работает и, несмотря на все проблемы, сможет работать и дальше.
Слова Марта Хельме под контролем
Параллельно с происходящим вокруг министра сельской жизни Марта Ярвика и теперь уже бывшего его советника Урмаса Арумяэ, в центр внимания попали слова отреагировавшего на события министра внутренних дел Марта Хельме о независимости прокуратуры: «Но ясно то, что в ситуации, когда в отношении советника возбуждено политически мотивированное уголовное дело, министр не может нормально выполнять свою работу». Это Хельме заявил в распространенном в пятницу пресс-сообщении.
Поскольку речь идет об очень серьезном обвинении, на которое нельзя смотреть сквозь пальцы, в Рийгикогу зреет план внести ясность в вопросе: расследует ли прокуратура политически мотивированное уголовное дело, как утверждает Хельме. «Да, или нет? Выясним в итоге. Сколько можно?» - сказала руководитель специальной парламентской комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк (СДПЭ), сославшись на то обстоятельство, что это не первое такое заявление министра Хельме и его партии. Если это так, то речь идет о серьезном конституционном кризисе. Как это точно сделать – тут мнения политиков расходятся. Один вариант: создать отдельную следственную комиссию, которая должна получить одобрение руководства парламента. Второй вариант: обсудить дело в конституционной, правовой и антикоррупционной комиссиях. То, что единодушием в Рийгикогу не пахнет, доказывает хотя бы то, что один только вопрос: вызывать ли Ярвика на заседание спецкомиссии по борьбе с коррупцией, был отклонен голосами коалиции в пропорции 3:2.
Мартин Хельме: с доверием все хорошо
Вчера после обычной встречи коалиционного совета, в 15.00 Юри Ратас, Мартин Хельме и Хелир-Валдор Сеэдер смогли переговорить. После встречи ответы Хельме показались уже более мягкими, чем прежде.
- Вы сказали, что если Марту Ярвику придется уйти из правительства, то завершится работа и этого правительства. Вы придерживаетесь той же позиции и после встречи с премьер-министром?
- Мы стоим за своего министра, да.
- С каким настроением вы ждете встречи Ярвика с премьер-министром? Что от нее ждать? (На тот момент Ярвик и Ратас еще не встретились – ред.)
У премьер-министра, конечно, есть целый ряд очень детальных вопросов, у него есть свои беспокойства. Естественно, я надеюсь, что Ярвик сможет своими ответами смягчить эти обеспокоенности.
- Что вы думаете о том, что оппозиция собирает подписи для вынесения вотума недоверия министру? Насколько вероятно то, что все получится?
- Оппозиция, конечно, это правительство не свалит. Это уже, я не знаю который раз, когда они тут пляшут, но нас это не беспокоит.
- Но, насколько я понимаю, его может свалить что-то другое?
- То, что опасно для любого правительства - когда внутри правительства исчезает доверие. Мы работаем над тем, чтобы доверие не пропало. Если есть вопросы, на них нужно ответить.
- И какова ситуация сейчас?
- Все очень хорошо.
/…/
- Если Март Ярвик сохранит должность, что будет делать правительство?
- Работать, будет работать дальше.