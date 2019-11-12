Ратас продолжит работать в правительстве EKRE

И Юри Ратас сообщил вчера, что по крайней мере в этот четверг, когда пройдет заседание правительства, увольнение Леметти обсуждаться не будет.

А у самого Ярвика все намного сложнее. Учитывая то, насколько уверенно и ультимативно руководящий дуэт EKRE борется за него, можно предполагать, что сам министр не отступит. Точнее, заявление Мартина Хельме не оставило ему этой возможности, поскольку в таком случае дни правительства будут сочтены. Таким образом, Ратасу нужно попытаться получить объяснение Ярвика, которое может быть поможет найти причину, по которой Ярвика не придется отправлять в отставку.

Учитывая сложность проблемы, выходя из дома Стенбока после весьма короткой встречи, Ярвик сказал лишь: «Я – министр», и уехал. Так стало понятно, по какому пути пошел Ратас: взять время и охладить эмоции. Ни Ярвик, ни EKRE не отступили, но и правительство удержалось.

Кризис продолжается

Сразу после ухода Ярвика в дом Стенбока прибыл министр социальных дел Танель Кийк, который до должности министра долгое время являлся самым близким советником Ратаса, руководителем бюро премьер-министра, а также одним из архитекторов нынешнего правительства.

После совещания Ратас вышел к журналистам и сообщил, что ожидаемых ответов от Ярвика он не получил, не укрепилось и доверие премьер-министра к Ярвику: «Те подозрения, которые ему предъявлены, никак не развеяны и ясности нет».

То есть, премьер-министр остался в вопросе Ярвика на той же позиции, что и до встречи, однако Ярвик по-прежнему находится на посту, а правительство действует. Но, что дальше? «Дайте теперь немного времени, придет день и нужно будет все эти темы обсудить». Говорить ему нужно как с партнерами по коалиции, так и со своей собственной партией.

Это совсем не означает, что нынешнее правительство уже пережило возникший кризис. Спровоцировавшие его заявления были слишком сильными, сохранилась и изначальная причина. Другими словами: сомнения в честности и корректности работы министра сельской жизни Ярвика никуда не делись.

Также нельзя исключать, что попытки Ратаса взять тайм-аут нужны для переговоров с другими партиями. Насколько известно Postimees в последние дни политическую ситуацию обсуждали в нескольких кругах. Если придется начинать переговоры с другими партиями, в любом случае лучшей позиция у Ратаса будет, если у него будет иметься нынешнее правительство, которое работает и, несмотря на все проблемы, сможет работать и дальше.