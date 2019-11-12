Максим Галкин рассказал зрителям про Путина, Украину, цензуру и советские времена "в худшем смысле слова"

Галкин также пошутил про президента РФ Владимира Путина, которому от чаяний своего народа становится скучно, потому что у него гораздо более глобальные планы - он "мысленно Марс завоевывает".

Видео с выступления артиста 2 октября в Новосибирске было размещено на YouTube 3 октября, но СМИ обратили на него внимание лишь сейчас. За прошедший месяц с лишним его посмотрели более 750 тысяч человек.

Галкин отметил, что на российском государственном телевидении необъяснимо много эфирного времени посвящается Украине. "Нам рассказывают про Украину. Нам все время рассказывают про Украину. Меня это уже так достало - я же не в Украине живу. Что вы мне про нее все время рассказываете? Вы про нас расскажите. Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь", - сказал на концерте Галкин, отметив особую роль в этой "украинской помощи" программы "Время покажет" с ведущим Артемом Шейниным, который затыкает рот любым несогласным с ним экспертам.

"Особенно вот эта программа "Время покажет" на "Первом канале". Артем Шейнин собирает этих экспертов - один из Польши, один из Германии. "Страстотерпцы" сидят такие, и он периодически спрашивает: "Ну, а что скажет нам эксперт из Польши?" - "Мы в Польше считаем, что...". "Так, я тебе сейчас, знаешь, как дам... С колена дам!"... Я на следующий день включаю, а он снова там сидит - этот из Польши. И это, конечно, песня... У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись, в худшем смысле слова. Потому что нам не дают времени обмозговать, нам сразу разжевывают и говорят: "Вот - это враги, это - вот это, вы - сюда, это - сюда". Мы сами как эксперты из Польши - сидим и боимся, что нам сейчас дадут коленом в челюсть".

"Но, в принципе, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь. Я поэтому и не прошу все звания эти... Ну, потому что так есть возможность их всех обоср..., ну, в смысле, вы поняли... А так, ты как будто зависим от кого-то", - признался Галкин.