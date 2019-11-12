В Кремле уклонились от комментария слов Госсекретаря США о поставках ракет Javelin Киеву для борьбы с русскими

"Это - в МИД", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, не говорит ли такая позиция Вашингтона о его деструктивной роли в урегулировании кризиса на Украине.

Государственный секретарь США Майк Помпео накануне в интервью телеканалу WCSC, во время своего визита в Чарлстон, Южная Каролина, заявил, что США предоставляют Украине оборонительное вооружение, чтобы она могла сражаться против русских. Он отметил, что администрация президента Дональда Трампа хочет убедиться, что президент РФ Владимир Путин не сможет причинить страдания украинскому народу.

"Нынешний президент хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания украинскому народу, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения Украине. Предыдущая администрация решила этого не делать (не предоставлять оружие). Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация со своей политикой в отношении Украины", - заявил госсекретарь США.

В этом году президент Дональд Трамп приказал своей администрации пересмотреть вопрос военной помощи Украине, чтобы убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. 2 октября Трамп объявил, что военное финансирование Украины было разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей.

А 4 октября Государственный департамент США объявил, что одобрил поставку Украине 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39,2 млн долларов. Это уже вторая партия Javelin для Украины. В 2018 году Соединенные Штаты поставили Киеву 210 ракет и 37 пусковых установок. Пока не известно о случаях применения Javelin в боях на востоке Украины.

Именно этот тип вооружения обсуждался в телефонном разговоре президентов США и Украины 25 июля, который вызвал серьезный скандал и оказался в центре расследования по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. В ходе того разговора Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на дальнейшие поставки вооружений из США, в том числе и новых ракет Javelin.