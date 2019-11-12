Рекордсмен «Книги Гиннесса» Алексей Мирко покинул Социал-демократическую партию

«Когда я вернулся из Англии в Эстонию, у меня появились различные проекты, на которые уходит много времени и сил. Я ответственный человек, у меня двое детей, поскольку на партию времени нет, то подводить тех, кто меня в нее пригласил, я не хочу», - объяснил во вторник, 12 ноября, Алексей Мирко порталу Rus.ERR, не исключив, что в будущем еще попробует свои силы в политике.