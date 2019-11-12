Опрос: более 70% эстонских водителей предпочитают шипованную резину

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что, в сравнении с прошлым годом число сторонников ламельных шин несколько уменьшилось, хотя и остается того же порядка. В прошлом году шипованные шины предпочитали 64% респондентов, в 2017 году 69%, а в 2016 году 77%.

По словам руководителя группы страхования автомобилей PZU Яануса Танне, опрос показал, что для многих шипованные шины по-прежнему являются наиболее предпочтительным выбором. «Многие ответившие объяснили невозможность использования ламельных шин плохим обслуживанием дорог в районах, где они живут. Как правило, люди считают, что шипованные шины подходят для всех зимних дорог, тогда как ламельные шины предпочитают, скорее, те, кто в основном ездит в городе», - сказал Танне.

Танне добавил, что для езды в городе ламельные шины, несомненно, являются лучшим выбором, поскольку их тормозной путь на сухом асфальте короче, чем у шипованных. А за городом и на льду тормозной путь ламельной резины может оказаться почти в половину длиннее, чем у шипованной. «Шины следует выбирать, исходя из того, где человек в основном планирует ездить – по шоссе или по городским улицам», - сказал Танне.

В опросе, проведенном на странице PZU в Facebook, приняли участие 1674 человека.