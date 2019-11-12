Фото: покупатели пожаловались на грызуна в магазине Rimi в Риге

В социальных сетях фотография крысы, запечатленной в рижской магазине крупной торговой сети Rimi, стала вирусной буквально за несколько часов. Торговец уже принес свои извинения.
"Вот такая антисанитария у нас в магазинах. По словам работников, поймать ее не могут уже 3 месяца!!! Разве не должны были изначально вызвать санэпидемстанция, или какая служба занимается данным вопросом?! Rimi на улице Дзелзавас 78", - написала автор публикации.
Руководитель по связям с общественностью Rimi Регина Икала на запрос TVNET ответила молниеносно:
"Мы извиняемся перед нашими покупателями за неприятный опыт в нашем магазине! Грызун в конкретном магазине пойман. После полученной информации незамедлительно в магазин прибыл лицензированный партнер по ликвидации вредителей, чтобы провести необходимые коррекционные и превентивные действия.
После проверки можем подтвердить, что помещения магазина и продукты питания отвечают требованиям гигиены".