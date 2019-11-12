Вт, 12.11.2019
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  • Фото: покупатели пожаловались на грызуна в магазине Rimi в Риге

Фото: покупатели пожаловались на грызуна в магазине Rimi в Риге

Домашняя крыса. Иллюстративное фото.

ФОТО: Пеэтер Кюммель / Sakala

В социальных сетях фотография крысы, запечатленной в рижской магазине крупной торговой сети Rimi, стала вирусной буквально за несколько часов. Торговец уже принес свои извинения. 

"Вот такая антисанитария у нас в магазинах. По словам работников, поймать ее не могут уже 3 месяца!!! Разве не должны были изначально вызвать санэпидемстанция, или какая служба занимается данным вопросом?! Rimi на улице Дзелзавас 78", - написала автор публикации.

ФОТО: Facebook.com/groups/govnorinok

Руководитель по связям с общественностью Rimi Регина Икала на запрос TVNET ответила молниеносно:

"Мы извиняемся перед нашими покупателями за неприятный опыт в нашем магазине! Грызун в конкретном магазине пойман. После полученной информации незамедлительно в магазин прибыл лицензированный партнер по ликвидации вредителей, чтобы провести необходимые коррекционные и превентивные действия. 

После проверки можем подтвердить, что помещения магазина и продукты питания отвечают требованиям гигиены". 

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