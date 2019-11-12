Фото: покупатели пожаловались на грызуна в магазине Rimi в Риге

"Вот такая антисанитария у нас в магазинах. По словам работников, поймать ее не могут уже 3 месяца!!! Разве не должны были изначально вызвать санэпидемстанция, или какая служба занимается данным вопросом?! Rimi на улице Дзелзавас 78", - написала автор публикации.