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Черчесов уговаривает, Акинфеев отказывается возвращаться в сборную России

Игорь Акинфеев

ФОТО: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

По данным Бизнес Онлайн, Игорю Акинфееву предложено вернуться в сборную России для участия в Евро-2020.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов звонил голкиперу и уговаривал его вернуться в сборную на чемпионат Европы-2020, сообщает «Бизнес Online».

Акинфеев пока отказывается. Однако, по их ощущениям, он может поменять свое мнение.

Вратарь объявил о завершении карьеры в сборной России в октябре 2018 года.

Вратарская позиция в последнее время беспокоит всех, кто следит за сборной Россией. Журналисты, например, задали Черчесову сразу два вопроса по голкиперам на последней пресс-конференции. 

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв потерял место в основе клуба, а теперь ещё и получил травму, из-за которой пропускает сбор. Основной для Черчесова голкипер «Локомотива» Гилерме допустил несколько ошибок в последних матчах, включая главный ляп в карьере из-за Криштиану Роналду. Неплохой отрезок в сезоне проводит Сослан Джанаев из «Сочи», но он уже не раз по ходу карьеры надолго выбывал из-за внезапных травм и к 32 годам сыграл всего один матч за сборную.

Вопрос о возвращении Акинфеева недавно задали даже нынешнему основному вратарю сборной. Гилерме не попал на чемпионат мира, но с уходом вратаря ЦСКА заручился доверием тренерского штаба Черчесова. Все восемь матчей этого отборочного турнира провёл именно натурализованный бразилец. По его словам, он спокойно примет возможное возвращение Акинфеева.

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