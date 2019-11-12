Черчесов уговаривает, Акинфеев отказывается возвращаться в сборную России

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов звонил голкиперу и уговаривал его вернуться в сборную на чемпионат Европы-2020, сообщает «Бизнес Online».

Акинфеев пока отказывается. Однако, по их ощущениям, он может поменять свое мнение.

Вратарь объявил о завершении карьеры в сборной России в октябре 2018 года.

Вратарская позиция в последнее время беспокоит всех, кто следит за сборной Россией. Журналисты, например, задали Черчесову сразу два вопроса по голкиперам на последней пресс-конференции.

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв потерял место в основе клуба, а теперь ещё и получил травму, из-за которой пропускает сбор. Основной для Черчесова голкипер «Локомотива» Гилерме допустил несколько ошибок в последних матчах, включая главный ляп в карьере из-за Криштиану Роналду. Неплохой отрезок в сезоне проводит Сослан Джанаев из «Сочи», но он уже не раз по ходу карьеры надолго выбывал из-за внезапных травм и к 32 годам сыграл всего один матч за сборную.