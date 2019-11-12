Фото и видео: Skoda представила лифтбек и универсал Octavia нового поколения

Внешне новая Octavia стала ближе к флагману компании – рестайлинговому Skoda Superb: сходство проявляется в дизайне бамперов, оформлении задних фонарей и общих пропорциях. Вдобавок четвертое поколение модели стало длинее, шире и вместительнее: в Skoda обещают больший комфорт пассажирам второго ряда и обращают внимание на увеличение объема багажника лифтбека до 600, а универсала – до 640 литров, пишет Motor.ru .

Линейка двигателей новой Octavia включает 3-цилиндровый бензиновый турбомотор 1.0 TSI мощностью 110 лошадиных сил и 4-цилиндровый турбодвигателя 1.5 TSI мощностью 150 лошадиных сил. Оба этих мотора могут быть частью мягкой гибридной силовой установки. Также автомобиль будет выпускаться с гибридной установкой мощностью 204 лошадиные силы, состоящей из мотора 1.4 TSI, электродвигателя и батареи емкостью 13 кВт*ч, позволяющей проехать на электротяге до 55 километров. Платой за батарею станет заметное уменьшение объема багажника.

Также на рынке будут доступны машины с 2-литровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил и турбодизельные моторы объемом 2 литра и мощностью 116, 150 и 200 лошадиных сил. Наконец, Octavia будет выпускать и с 1,5-литровым мотором TSI G-TEC мощностью 130 лошадиных сил, работающем на сжатом природном газе.

Уже в базовой версии машина оснащается 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, аналогичной той, которую получил новый VW Golf. Справа от нее расположен дисплей мультимедийной системы диагональю 8,25, либо 10 дюймов. Под ним находится сенсорная панель, с помощь которой можно менять громкость музыки или масштабировать навигационные карты. Новая Octavia получила двухспицевое рулевое колесо, кнопками на котором можно управлять 14 функциями. Рычаг роботизированной DSG стал короче из-за отсутствия прямой связи с коробкой. Разнообразнее стало и освещение салона, которое теперь имеет 10 оттенков цвета на выбор.

Продажи нового поколения Skoda Octavia в Европе стартуют в начале будущего года.