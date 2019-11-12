Apple может выпустить первую гарнитуру дополненной реальности в 2022 году

Напомним, слухи о том, что Apple разрабатывает собственные очки дополненной реальности, появились еще в 2016 году, а в конце 2017 года источники сообщали, что AR-очки Apple могут выйти на рынок в 2020 году. В апреле 2018 года издание CNet писало, что Apple работает над беспроводной гарнитурой, которая будет поддерживать технологии как дополненной, так и виртуальной реальности. Источники сообщали, что будущая гарнитура получит продвинутые камеры и два дисплея с разрешением 8K, пишет Newsru.com.

Новая информация гласит, что релиз первого AR-устройства ожидается лишь в 2022 году, что связано с техническими сложностями его разработки. Предполагается, что гарнитура под кодовым названием N301 будет внешне напоминать более компактную версию гарнитуры Oculus Quest, которая вышла в мае этого года. По информации издания, прототип устройства оснащен внешними камерами для создания виртуальной карты окружающего пространства и дисплеем с высоким разрешением. Гарнитура сочетает функционал в области дополненной и виртуальной реальности (VR). Разработку софта для этой гарнитуры планируется начать в 2021 году.

После запуска первой гарнитуры Apple рассчитывает выпустить очки дополненной реальности, которые можно будет использовать в течение более долгого времени, чем гарнитуру. Текущие прототипы напоминают премиальные солнцезащитные очки с тонкой оправой, в которой размещены чипы и аккумулятор. Также Apple работает над линзами, которые темнеют во время работы пользователя с очками.