Долгожданное решение: наконец дети с особыми потребностями смогут играть на детских площадках Таллинна

Об этом BNS сообщили в мэрии столицы. В будущем году продолжится работа по созданию игровых и спортивных площадок, семейные игровые площадки будут устроены в соответствии с потребностями особых детей.

Руководитель НКО «Особый мир» Юлия Столберова рассказала, что создание игровых площадок, подходящих для детей с особыми потребностями, – долгожданное начинание. «Мы считаем очень важным, чтобы в непосредственной близости от дома каждого ребенка была игровая площадка, на которой можно провести время с семьей, пообщаться и поиграть с другими детьми. В то же время, это поможет детям развить важные навыки общения и стойкость, – сказала Столберова. – Строительство таких площадок, на которых дети вне зависимости от своих особенностей могут вместе играть, следующий этап в формировании чувства общности в нашем обществе. Я считаю, что это важный шаг на пути к формированию терпимой среды без предрассудков».

В следующем году будут реконструированы четыре площадки в Нымме и Хааберсти и две площадки в Ласнамяэ. На каждой из них планируется установить как минимум 1-2 элемента, которыми могли бы пользоваться люди с особыми потребностями. Две новые площадки появятся в Пирита, а в Ласнамяэ новая семейная площадка появится по адресу Юмера, 21б, а площадка для маленьких детей – по адресу Пунане, 17.

В Мустамяэ построят площадку на улице Академия, 30. В районе Кесклинн будет реконструирована площадка по адресу Ластекоду, 32, появится площадка и в парке Таммсааре.