Звезда сборной Англии отстранен от матча Евро-2020 из-за конфликта с партнером по сборной

По информации The Guardian, главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт отстранил 24-летнего футболиста из-за стычки, произошедшей с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.

Сообщается, что Стерлинг не успокоился после конфликта с Гомесом во время матча 12-го тура чемпионата Англии (1:3) и решил продолжить выяснение отношений уже в расположении национальной команды.

Стерлинг после инцидента принес извинения, но все равно был отстранен от участия в матче сборной Англии.

«Мы приняли решение не включать в состав Рахима на матч с Черногорией в четверг.

Среди главных вызовов и сильных сторон нашей команды было то, что мы могли отделить соперничество на клубном уровне от выступлений сборной. К сожалению, эмоции от матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» были еще свежими.