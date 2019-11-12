Звезда сборной Англии отстранен от матча Евро-2020 из-за конфликта с партнером по сборной

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг пропустит матч квалификации Евро-2020 с Черногорией.
По информации The Guardian, главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт отстранил 24-летнего футболиста из-за стычки, произошедшей с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.
Сообщается, что Стерлинг не успокоился после конфликта с Гомесом во время матча 12-го тура чемпионата Англии (1:3) и решил продолжить выяснение отношений уже в расположении национальной команды.
Стерлинг после инцидента принес извинения, но все равно был отстранен от участия в матче сборной Англии.
«Мы приняли решение не включать в состав Рахима на матч с Черногорией в четверг.
Среди главных вызовов и сильных сторон нашей команды было то, что мы могли отделить соперничество на клубном уровне от выступлений сборной. К сожалению, эмоции от матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» были еще свежими.
Думаю, что для команды будет правильно то, что мы предприняли. Решение принято с согласия всей команды. Важно, чтобы мы поддержали игроков и сосредоточились на матче в четверг», – сказал Гарет Саутгейт.