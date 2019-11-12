Виновник аварии, в которой погибла известная эстонская телеведущая, получил условный срок

Лыунаский окружной прокурор Аннели Хинто и обвиняемый, 23-летний Рамазан Тачи, заключили соглашение, согласно которому виновник аварии будет приговорен к двум годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, а также на один год будет лишен водительских прав.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый во время движения на грузовике по шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа нарушил сразу несколько требований безопасного движения, однако сделал это по неосмотрительности. Из собранных в ходе расследования доказательств явствует, что в момент ДТП на дороге были крайне сложные погодные и дорожные условия, плохая видимость и гололедица. В то же время подсудимый не превысил скорость.

Обвиняемый выразил сожаление в связи с трагическим случаем, все время следствия он не избегал общения с представителями правоохранительных органов. В рамках уголовного дела ему был предъявлен и гражданский иск. Также он должен будет компенсировать расходы по судебному производству на сумму в 1923,40 евро.

Ведущая благотворительной телепередачи Kodutunne Сигне Лахтейн поздним вечером 22 марта 2019 года попала в тяжелую аварию на шоссе Таллинн-Тарту, в которой легковой автомобиль, который она вела, столкнулся с грузовиком.

Спасателям пришлось вырезать женщину из деформированного автомобиля. Лахтейн доставили в клинику Тартуского университета, где она скончалась 2 апреля прошлого года.

Согласно дорожно-технической экспертизе, ДТП произошло по вине водителя грузовика, гражданина Турции, который из-за сложных погодных условий утратил контроль над грузовиком.