Известный скандальными высказываниями Урмас Рейтельманн избран членом ПАСЕ

На сегодняшнем голосовании в Рийгикогу за кандидатуру Рейтельманна проголосовали 52 депутата коалиционных партий, против были 44 депутата. Единственным членом коалиционной партии, проголосовавшим против, оказалась Виктория Ладынская-Кубитс. Воздержался ее однопартиец Михаил Лотман («Отечество»).

Замещающим членом была избрана Вилья Тоомаст из Партии реформ. За ее назначение проголосовали 86 депутатов, проголосовавших против не было.

Напомним, что Урмас Рейтельманн – автор скандальных высказываний "о 300 000 паразитирующих в Эстонии тибл" и рвущемся в Европу сброде.

Сам Рейтельманн ранее заявлял, что не считает, что его участие в работе ПАСЕ может как-то помешать эстонской делегации или вызвать критику со стороны России.