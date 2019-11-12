Дыра в законе: фирмы обвиняемых по "делу мафии" избежали суда благодаря хитрой уловке

Прецедент был создан в 2014 году, когда госсуд оправдал строительную фирму Facio. В конце прошлого десятилетия компанию и ее сотрудников обвинили в том, что она нанесла стране убыток по налогу с оборота в размере около миллиона евро. В середине процесса один из владельцев компании, Тоомас Тромп, решил разделить находившуюся под следствием фирму Facio на две, в результате чего появились акционерное общество Räga и паевое товарищество Facio Ehitus. Первое должно было взять на себя налоговый спор, а второе продолжило заниматься строительством.

Когда уездный и окружной суд признал обе компании-правопреемницы Facio виновными в налоговом мошенничестве, госсуд счел, что так делать нельзя. Обоснование было таким: хотя новая компания Facio образовалась из старой, это не то же самое предприятие, потому что новый орган был создан после совершения преступления. Räga также осталась безнаказанной, поскольку к тому времени компания уже была исключена из коммерческого регистра.

Уже тогда госсуд указал на проблему, отметив, что в законе имеются лазейки, которые позволяют компании, сменившей юридическое лицо, избежать наказания. Коллегия выдвинула ряд предложений, как законодатель может устранить недочеты, чтобы компаниям пришлось отвечать за свои действия.

Процесс века по делу мафии

В январе прокуратура направила под суд 22 человека и четыре компании, три из которых обвиняются в принадлежности к преступной организации.

На первом же заседании суда выяснилось, что паевые товарищества Emerana и Restoplus ликвидированы, поскольку объединились с предприятием KTH Capital.

Суд исключил KTH Capital как третью сторону из судебного разбирательства и обязал государство выплатить KTH Capital 13 500 евро в качестве платы адвокатам Restoplus и Emerana.

Вчера стало известно, что 5 ноября из регистра была исключена и третья попавшая под обвинение фирма - Escado Grupp, правопреемником которой стала GBG Holding.

Защита подала ходатайство о прекращении производства в отношении Escado Grupp. 27 ноября будет определено, должно ли государство оплатить расходы и этой компании на защиту.