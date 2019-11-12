Дыра в законе: фирмы обвиняемых по "делу мафии" избежали суда благодаря хитрой уловке

На судебном процессе века по делу мафии фирмам Хуберта Хирва и Павла Гаммера Restopluss и Emerana удалось избежать обвинения. Госпрокуратура подозревала их в принадлежности к преступной организации. Для спасения фирм была использована неоднократно использовавшаяся ранее лазейка: предприятия были удалены из регистра, пишет Postimees.
Прецедент был создан в 2014 году, когда госсуд оправдал строительную фирму Facio. В конце прошлого десятилетия компанию и ее сотрудников обвинили в том, что она нанесла стране убыток по налогу с оборота в размере около миллиона евро. В середине процесса один из владельцев компании, Тоомас Тромп, решил разделить находившуюся под следствием фирму Facio на две, в результате чего появились акционерное общество Räga и паевое товарищество Facio Ehitus. Первое должно было взять на себя налоговый спор, а второе продолжило заниматься строительством.
Когда уездный и окружной суд признал обе компании-правопреемницы Facio виновными в налоговом мошенничестве, госсуд счел, что так делать нельзя. Обоснование было таким: хотя новая компания Facio образовалась из старой, это не то же самое предприятие, потому что новый орган был создан после совершения преступления. Räga также осталась безнаказанной, поскольку к тому времени компания уже была исключена из коммерческого регистра.
Уже тогда госсуд указал на проблему, отметив, что в законе имеются лазейки, которые позволяют компании, сменившей юридическое лицо, избежать наказания. Коллегия выдвинула ряд предложений, как законодатель может устранить недочеты, чтобы компаниям пришлось отвечать за свои действия.
Процесс века по делу мафии
В январе прокуратура направила под суд 22 человека и четыре компании, три из которых обвиняются в принадлежности к преступной организации.
На первом же заседании суда выяснилось, что паевые товарищества Emerana и Restoplus ликвидированы, поскольку объединились с предприятием KTH Capital.
Суд исключил KTH Capital как третью сторону из судебного разбирательства и обязал государство выплатить KTH Capital 13 500 евро в качестве платы адвокатам Restoplus и Emerana.
Вчера стало известно, что 5 ноября из регистра была исключена и третья попавшая под обвинение фирма - Escado Grupp, правопреемником которой стала GBG Holding.
Защита подала ходатайство о прекращении производства в отношении Escado Grupp. 27 ноября будет определено, должно ли государство оплатить расходы и этой компании на защиту.
Позже аналогичным образом избежали суда компании ида-вируского предпринимателя и политика Николая Осипенко N & V, Uikala Prügila и Ekovir, а также их четыре руководителя. В прошлом году эти компании, занимавшиеся в основном сбором и утилизацией отходов, вместе с их руководителями были обвинены в мошенничестве с налогами на сумму более полумиллиона евро. Сам Осипенко был признан невиновным.
Решение проблемы затянулось из-за выборов
По словам руководителя службы пенитенциарного права и производства Министерства юстиции Маркуса Кярнера, уже подготовлены поправки в законодательство, которые запрещают деление, объединение и ликвидацию юридического лица в ходе криминального производства.
Также в будущем юридическому лицу по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда может быть запрещено совершать определенные сделки.
«Законопроект прошел первое cогласование еще в прошлом году и был готов к отправке в правительство, но, поскольку приближались выборы и стало ясно, что парламент не успеет рассмотреть законопроект, он был отложен», - объяснил Кярнер.
Весной было решено, что, так как в правительстве появились новые партнеры, законопроект должен быть отправлен на новый круг согласования. По словам Кярнера, работа над предложениями и замечаниями близка к завершению, и к концу года законопроект может поступить в Рийгикогу.
По словам Кярнера, и сейчас в отношении компании, которая является подозреваемой, могут быть использованы вспомогательные методы. «Если существует риск того, что юридическое лицо может быть ликвидировано в ходе производства, уместно ввести запрет на сделки и действия, которые могут помешать ликвидации юридического лица», - отметил он.
С ним, однако, не согласна госпрокурор Кати Рейтсак. По ее словам, хотя меры по обеспечению иска описаны в гражданском судопроизводстве, они предназначены только для сохранения гражданской и материальной ответственности, и то лишь в определенных случаях. Они не могут гарантировать объем вины», - сказала она.
Ликвидация и слияние
Представители Restoplus и Emerana обратились в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования компаний, поскольку самих компаний больше не существует. Суд также оставил без рассмотрения требование Налогового-таможенного департамента к фирмам в размере 4,7 млн евро и посоветовал востребовать эти деньги в ходе административного производства.
Занимавшейся оптовой торговлей компанией Emerana руководили Павел Гаммер и Инга Гаммер. Компанией Restoplus руководили обвиняемые в налоговых преступлениях Анна Добровольская и Рауль Фельдман. Две эти компании объединились с предприятием KTH Capital, возглавляемым сейчас сестрами Тийной и Кристиной Хирв. Вплоть до сентября пайщиком в KTH Capital был Хуберт Хирв.
Хотя по оценке прокуратуры единственной целью слияния было стремление избежать уголовной ответственности и допустить несправедливое обогащение KTH Capital, у судьи не было возражений против прекращения дела. «Если юридическое лицо больше не существует, его уже нельзя судить», - сказала судья Харьюского уездного суда Элина Элкинд.