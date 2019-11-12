Кальюлайд: любой думающий человек понимает, что отправление Рейтельманна в ПАСЕ – это абсурд

По словам Кальюлайда, выступившего от имени фракции Социал-демократической партии, неправильным является уже то, что дело дошло до голосования. «Члены комиссия по иностранным делам, в том числе представители оппозиции, приложили значительные усилия для того, чтобы мы не оказались в сегодняшней ситуации. Мы призвали считаться с широким общественным интересом сохранить внешнеполитический авторитет Эстонии, которого никогда не бывает слишком много. Мы посоветовали найти господину Рейтельманну, грубо оскорблявшему людей, иное, более подходящее для него применение», – сказал Кальюлайд.

Он также отметил, что выступить в защиту интересов Эстонии была возможность и у партнеров EKRE по коалиции – Центристской партии и «Отечества». «Я очень хотел верить в то, что Центристская партия и „Отечество“ просто не смогут поддержать назначение политика, называвшего наших русскоязычных паразитами, а представителей других национальностей оскорблял еще более грубо, в Парламентскую ассамблею Совета Европы, где тот будет требовать от России уважения прав человека. Каждый думающий человек понимает, что это абсурдное решение», – подчеркнул Кальюлайд.

«Но вместо того, чтобы найти для делегации ПАСЕ другую кандидатуру, коалиция обеспечила себе механическое большинство при помощи спорной рокировки между комиссиями. Они знали, что делают, но их это не остановило. Так что сегодняшнее голосование – как в Эстонии любят говорить – является знаковым! Крайне знаковым», – заявил Кальюлайд.

«До этого голосования Урмас Рейтельманн – просто немного курьезный представитель одной из фракций Рийгикогу, сбой в демократическом процессе, поврежденный файл, возникший из-за зависания операционной системы свободного общества, который не сможет распаковать или открыть ни одно приложение. Но в ходе голосования каждый депутат может показать, кто он – единица или ноль», – отметил он.

Социал-демократическая партия убеждена, что решение назначить Урмаса Рейтельманна членом Парламентской ассамблеи Совета Европы является ошибкой. Социал-демократы призвали депутатов прислушаться к своей совести и проголосовать против этого решения.

Помимо депутатов от EKRE кандидатуру Рейтельманна поддержало большинство депутатов из Центристской партии и «Отечества». За проголосовали 52 депутата, против 44.

От Центристской партии кандидатуру Рейтельманна поддержали Дмитрий Дмитриев, Андрей Коробейник, Михаил Корб, Игорь Кравченко, Наталия Маллеус, Мартин Репинский, Виктор Васильев, Энн Ээсмаа, Кайдо Хёвельсон, Марек Юргенсон, Калев Калло, Яанус Карилайд, Сирет Котка-Репински, Оудекки Лооне, Ааду Муст, Тынис Мёльдер, Аннели Отт, Пеэтер Рахнель, Керсти Сарапуу, Эрки Сависаар, Тармо Тамм, Марика Туус-Лаул и Марко Шорин.