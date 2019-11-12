Сделайте фото своей улицы и загрузите в новое картографическое приложение!

По словам Марека Труу, руководителя отдела развития и исследований крупнейшего в Эстонии бюро экспертизы дорожного строительства, государственного предприятия Teede Tehnokeskus («Техноцентр дорог»), имеющее шведские корни приложение Mapillary – это, по сути, Google Streetview для всех, куда каждый может загрузить свои собственные фото улиц.

«Чтобы следить за состоянием дорог и дорожной разметки, Teede Tehnokeskus проезжает десятки тысяч километров в год. Для последующего анализа мы наносим на карту пройденные маршруты и загружаем их в среду Mapillary, где как заказчики дорожных работ, так и подрядчики могут в дополнение к другим данным измерений также визуально ознакомиться с ситуацией. Во многих местах уже есть несколько слоев изображений, и эта база данных постоянно пополняется», – сказал Труу.

«В Эстонии о Mapillary еще мало известно, но, на самом деле, это действительно классное приложение. Вы можете посмотреть, есть ли там фото ваших родных мест. Вы также можете сами увековечить какие-то моменты жизни Эстонии, которые интересно будет вспомнить годы спустя. Как и Google, Mapillary автоматически размывает номера машин и лица людей», – сказал Труу.

По словам эксперта из Teede Tehnokeskus, в сотрудничестве государственного предприятия с картографической фирмой много технических аспектов, оно включает также новые сделанные в Эстонии разработки. «Например, мы разработали на базе Mapillary решение для автоматического обнаружения и сравнения дорожных знаков, чтобы проверять соответствие знаков данным регистра, а также, например, проследить, чтобы где-то не пропали какие-то знаки», – сказал Труу.

«По заказу Департамента шоссейных дорог и местных самоуправлений мы постоянно ездим по дорогам Эстонии, чтобы картировать их состояние. Вместо того чтобы передавать заказчику целый жесткий диск трудночитаемых материалов, мы загружаем фото в картографическое приложение Mapillary, где их позже можно легко просмотреть для анализа и планирования ремонтных работ», – сказал Труу.

«Например, сейчас мы проводим такое картирование для самоуправления Нарва-Йыэсуу. Как положительный побочный эффект, тысячи снимков останутся в среде, где каждый сможет свободно ими пользоваться», – добавил руководитель отдела развития и исследований Teede Tehnokeskus.