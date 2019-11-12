Легендарный иностранный инвестор вложился в эстонский стартап по производству солнечных панелей

Cреди прочих свои деньги в компанию вложил эстонско-сингапурский бизнесмен Сонни Асвани, известный жителям Эстонии прежде всего тем, что в свое время приватизировал Балтийскую мануфактуру и бумажную фабрику в Кехра.

«Привлеченный капитал будет, в основном, использован для разработки программного обеспечения, поддерживающего процесс продаж солнечных крыш, а также для выхода на экспортные рынки и разработки новых продуктов и бизнес-моделей», - сказал глава и основатель компании Андри Ягомяги. Roofit.solar до сих пор в основном устанавливал крыши в Эстонии, но первые крыши уже также проданы в Швецию, Польшу, Германию и даже Кению.