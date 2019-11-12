Видео: Евгения Медведева представила новый показательный номер

В качестве музыкального сопровождения программы выбрана песня "I don't wanna be you anymore" американской исполнительницы Билли Айлиш. Кадры показательного номера Медведевой были отсняты на катке "Крикет-клаб" в Торонто, где российская фигуристка тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Хореографом новой программы стал Джои Рассел.