Вт, 12.11.2019
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Видео: Евгения Медведева представила новый показательный номер

Евгения Медведева.

ФОТО: VLADIMIR PESNYA / Sputnik

 Первый канал опубликовал эксклюзивное видео нового показательного номера двукратной чемпионки мира, двукратного серебряного призера Олимпийских игр по фигурному катанию Евгении Медведевой.

В качестве музыкального сопровождения программы выбрана песня "I don't wanna be you anymore" американской исполнительницы Билли Айлиш. Кадры показательного номера Медведевой были отсняты на катке "Крикет-клаб" в Торонто, где российская фигуристка тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Хореографом новой программы стал Джои Рассел.

Широкой публике показательный номер Медведевой может быть впервые представлен на этапе серии Гран-при в Москве (15-17 ноября). Ранее спортсменка приняла участие в канадском этапе, где заняла пятое место.

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