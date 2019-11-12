Галерея: Citybee выведет на улицы Таллинна первые гибридные автомобили с коробкой-автоматом

По словам представителя Citybee Патрика Валга, удобство езды важно для водителя, поэтому эта новость порадует нынешних и будущих клиентов фирмы.

Валг также отметил, что рад гибридным автомобилям, потому что гибридная технология является более дружелюбной к окружающей среде. "Гибридные автомобили более экономичны в городе, и бережливое к окружающей среде мышление является одной из важнейших ценностей нашего предприятия", - сказал он.

По словам председателя правления Amserv Auto и руководителя бренда Toyota Маргуса Ныммика, входящую в четвертое поколение самозаряжающихся гибридных автомобилей Toyota Corolla характеризуют экономичность и низкие расходы на приобретение и содержание, поэтому речь идет об одном из наиболее популярных автомобилей в Эстонии.

«Гибриды - это тихие, но при этом резвые и с быстрой реакцией удобные автомобили, аккумуляторы которых не нужно заряжать отдельно, и в ежедневных поездках они обеспечивают до 50% езды на электричестве», - отметил Ныммик.

Также безопасность для Toyota стоит на первом месте. «Поэтому все переданные Corolla оснащены лучшими технологическими решениями Toyota в сфере безопасности. Благодаря Citybee зеленое мышление и инновационность Toyota достигнет и всех клиентов Citybee», - добавил он.