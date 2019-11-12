Квята не взяли в «Ред Булл», Албон останется напарником Ферстаппена в 2020 году

В «Ред Булл» официально объявили, что в сезоне-2020 напарником Макса Ферстаппена останется Александер Албон, выступающий за команду с Гран-при Бельгии 2019 года, передает Championat.com.
В «Торо Россо» официально подтвердили, что российский гонщик Даниил Квят продолжит карьеру в команде.
23-летний Албон дебютировал в Формуле-1 в 2019 году. Первые 12 этапов сезона он провёл в составе «Торо Россо», второй команды австрийской компании. В этот период его лучшим результатом стало шестое место на Гран-при Германии.
После летнего перерыва Албона взяли в «Ред Булл», а в «Торо Россо» в пару к Квяту отправили Пьера Гасли, чьими выступлениями не были довольны в первой половине сезона.
В семи гонках после летней паузы Албон всякий раз финишировал на местах с четвёртого по шестое. За два этапа до окончания сезона на счету представителя Таиланда, который занимает шестое место в личном зачёте, 84 очка.
Квят прокомментировал продление соглашения с «Торо Россо»: «Здорово получить подтверждение, что я буду в команде в 2020 году. Я очень рад, потому что мне здесь комфортно со всеми, я знаю команду, а они очень хорошо знают меня, так что легко понять, что кому необходимо.
Мы добились вместе отличных результатов вроде подиума в Германии в этом году, так что я надеюсь провести ещё один очень сильный сезон в составе этой команды в следующем году.
Я благодарен за возможность продолжать выступать в Формуле-1 и выложусь по полной, чтобы показать максимально хорошие выступления. С нетерпением жду захватывающего времени вместе», — приводит слова Квята пресс-служба команды.