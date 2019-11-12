За сутки полиция выслала из страны за пьяное вождение сразу нескольких иностранцев

Такое предписание получил гражданин Молдавии 1993 года рождения, который был задержан в Таллинне. Помимо того, что он сел пьяным за рулем, он также превысил скорость. Ему выписали запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Предписание покинуть страну получил также гражданин Украины 1991 года рождения, попавшийся на нетрезвом вождении автомобиля в Таллинне.

Гражданин Белоруссии 1978 года рождения получил предписание покинуть страну и запрет на въезд, поскольку был признан виновным в вождении транспортного средства в уголовно наказуемой степени опьянения.

Пьяными за рулем поймали не только иностранцев

По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки полицией были задержаны 14 нетрезвых водителей по всей Эстонии.

По предварительным данным, у всех задержанных были выявлены признаки употребления алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.