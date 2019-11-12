Обзор цен. Разумно ли еще ездить за алкоголем за границу?

Снижение алкогольного акциза означало, например, снижение цены с НСО на пол-литра пива с пятипроцентным содержанием алкоголя на 12,69 цента. Полулитровая бутылка 40-градусной водки вместе с налогом с оборота начала стоить на 1,5 евро дешевле.

2018 год стал первым, когда Латвия получила алкогольного акциза больше, чем Эстония. По данным Министерства финансов, Эстония насобирала алкогольного акциза 231,8 миллиона евро. Из поступившего акциза 58 процентов пришлось на крепкий алкоголь, 22 процента на пиво и 12 процентов на вино. В 2017 году в госказну поступило алкогольных акцизов на 221,6 миллиона евро, а в 2016 году на 254 миллиона евро.

В "алкосравнении" Эстония не торжествует

Для сравнения были взяты как легкий, так и крепкий алкоголь: четырехпроцентное пиво, 40-процентные бренди, водка и виски, а также 35-процентный ликер.

Для сравнения выбрали специальные приграничные магазины, поскольку они сосредоточены на оптовой торговле. В сравнение не попали цены кампаний скидок.

Из сетей розничной торговли был выбран магазин Maxima, единственный представленный во всех трех странах. Эксперимент проводился в Вильянди, Валмиера и Кретинга.

Результаты показывают, что в Эстонии ни одна группа товаров не показала более низкую цену по сравнению с соседями. У нас самые дорогие пиво, бренди и ликер. Цены на виски и водку такие же, как в Литве. Латвия оказалась лидером цен в плане виски, ликера и водки. В Литве самые лучшие цены на пиво.

Стоит отметить и то, что в Литве доступность алкоголя значительно более ограничена, чем у нас, особенно в выходные дни. В субботу после 20 часов и в воскресенье после 15 часов купить спиртное там больше нельзя.

Если сравнивать цены на виски и ликер в Эстонии и в Латвии, можно признать, что ликер у нас значительно, на целых 5,38 евро, дороже. Цены на виски так сильно не различается: в Эстонии оно дороже лишь на 1,4 евро.

Приграничная торговля умньшилась

Директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг отметила, что, по данным института, в результате снижения алкогольного акциза, цены на напитки в Эстонии действительно снизились: «Снижение цен было разным, больше всего подешевели пиво и дешевый крепкий алкоголь, меньше – дорогие крепкие напитки».

Поскольку акцизы снизили только в июле, Институт конъюнктуры еще не успел собрать точные данные, но Йозинг сказала, что доля покупок эстонцев в Латвии все же уменьшились. По ее словам, в приграничной торговле нет смысла, когда расходы на саму покупку и поездку за границу, как и потраченное на нее время, сводят выигрыш в цене к нулю.

На вопрос, было ли снижение акциза на алкоголь разумным решением, Йозинг ответила утвердительно: «Это снижает приграничную торговлю. Покупка большого количества товара по дешевке ведет к перепотреблению. Но в случае открытых границ потребление невозможно ограничить только ценой. Нужно использовать различные методы, например, доступность по времени, ограничение рекламы и работа с молодежью».