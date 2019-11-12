Лооне об идее «Отечества» создать Языковый департамент: не стоит воспринимать ее всерьез

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Оудекки Лооне не верит, что входящей в правительственную коалицию партии «Отечество» удастся реализовать свою идею создать Языковой департамент.
«Думаю, эта инициатива носит сезонный характер и не стоит воспринимать ее всерьез. Мы приглашаем в наши университеты преподавателей из-за рубежа для того, чтобы обогатить и сделать более разносторонним образование в вузах. Вменять в обязанность иностранным лекторам учить эстонский – за гранью здравого смысла, поскольку в результате они просто перестанут к нам приезжать, и наша система высшего образования останется в изоляции», - сказала Оудекки Лооне порталу Rus.ERR.
«Если кого-то очень беспокоит, что госязык в системе высшего образования отходит на второй план, лучше стоит озаботиться тем, чтобы был обеспечен перевод на эстонский язык всей необходимой для студентов учебной литературы», - добавила она.